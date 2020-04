Simon&TheStars settimanale: Cancro rifletti sulla fiducia, Acquario prendi posizione

Ecco l’oroscopo settimanale dell’amore che va dal 13 al 19 aprile e che è dedicato all’ultimo quarto di Luna formato dal Sole in Ariete e dalla Luna in Capricorno. L’Ultimo Quarto è la fase finale del mese lunare, quella in cui spesso assistiamo al “frutto” di ciò che abbiamo seminato e coltivato nelle settimane precedenti. Ecco perché in molti oroscopi leggerete situazioni o previsioni che hanno il sapore di posizioni da prendere, di accordi da chiudere, progetti da consegnare o rivedere. Perché l’Ultimo Quarto somiglia un po’ al timer che suona e ci informa che la cottura è ultimata: è tempo di aprire il forno e vedere ultimata la nostra ricetta. Corrisponde alle nostre aspettative? Oppure ci sono delle migliorie da apportare?

Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Senza dimenticare il libro con le previsioni astrologiche per tutto il 2020. Si può acquistare anche la copia autografata.

Ariete

Bentornato amore! Certo, l’inizio settimana non è dei migliori. Nulla tuttavia che non possa essere gestito con un pizzico di pazienza. Si può dire che vuoi pensare un po’ più a te stesso? E diciamolo, non è mica un peccato! Se accanto a te ci sono persone che ti vogliono bene, capiranno. In corso ci sono anche scelte che riguardano la tua vita personale e che in un certo qual modo coinvolgono pure il partner. Questo tuttavia resta un periodo favorevole e sono convinto che insieme sarà possibile trovare un baricentro comune. Bene i single intorno a venerdì 17, ci sono “amicizie” che diventano sempre più importanti.

Toro

In amore, qualcuno sa già da ora che dovrà prendere una importante decisione. Piuttosto “polemiche” le giornate intorno a giovedì 16: c’è qualcosa che va chiarito assolutamente. Ciò che non ti va giù, in certi casi, è di non essere “ascoltato” in certe richieste che stai avanzando. Fai però attenzione a non esagerare con certe pretese o a non mostrati troppo possessivo. Che direzione prendere? Lo capirai entro fine mese. Per le coppie che si amano nessun contraccolpo, questo è un periodo in cui il lavoro e i soldi hanno la priorità. Single come in un limbo sospeso, anche se sabato 18 può movimentare il cuore.

Gemelli

Amore. Amore che torna, amore che accorcia le distanze. Venere nel segno è tutto questo. Gli unici problemi potrebbero nascere con un partner della Vergine, Sagittario o Pesci… che in questo periodo potrebbero fare un po’ di resistenza. Intanto sogniamo, il resto verrà. Chi aveva già preso una decisione difficile, deve cercare di “resistere”: sarà possibile riprendere in mano questi progetti prima di quanto non sembri. Single a caccia di emozioni intorno a giovedì 16, non mettiamo limiti alla provvidenza… e ai social! Il weekend invece è un po’ sottotono, evitiamo discussioni..

Cancro

“È la persona che voglio accanto?”. In diverse coppie è il momento di tirare fuori il tema della “fiducia”. Le giornate di lunedì 13 e martedì 14 possono essere utili, ma anche complicate da questo punto di vista. Occhio perché è un attimo passare dalla parte del torto! Anche per chi vive da poco un sentimento o una relazione clandestina c’è un po’ di confusione, ma anche di ostinazione nell’andare. Nelle coppie che si amano non ci sono problemi sui sentimenti, ma di certo preoccupano le finanze. In tal senso, potrebbe esserci una questione da risolvere intorno a venerdì 17. Spiragli positivi e di ripresa nel weekend.

Leone

L’amore procede tra alti e bassi: è vero che ora Venere è in buon aspetto al segno, ma è anche vero che la sua recente quadratura potrebbe aver creato qualche dissapore. Ora va meglio, ma certo quanto ti leghi al dito certe cose, poi diventa difficile che tutto si risolva con un semplice colpo di spugna. Le giornate intorno a giovedì 16 possono portare ancora a qualche attrito, ma non tenere il “broncio”. Le stesse giornate tuttavia possono essere utili anche per tirar fuori la voce e chiedere al partner qualcosa che per te è importante: maggiore presenza… un rapporto più solido, un progetto di vita più definito.

Vergine

Capisco che la routine non ti spaventi, ma se il rapporto ha risentito di una certa pigrizia, cerchiamo di non farla diventare l’abitudine. So che non è facile. Servono distrazioni, soprattutto nel weekend. A parte piccole incomprensioni, ciò che in questo periodo proprio non riesci a tollerare sono i “piagnistei”. L’amore però è fatto anche di comprensione. Fai attenzione a come dici le cose. Non è un periodo facile neppure per i single, che tuttavia a inizio settimana possono ricevere un piacevole “apprezzamento”. Se hai voglia di risentire una persona speciale, metti da parte l’orgoglio e prendi l’iniziativa!

Bilancia

Questa primavera sta risvegliando la tua voglia di amare. I limiti a cui siamo tutti sottoposti non aiutano, ma i single – ad esempio – dovrebbero essere un po’ più propostivi sui social o nella varie app. Intriganti le giornate intorno a venerdì 17, anche se in molti casi si sente la mancanza di un approccio fisico. Hai bisogno di conferme? Cercale. Questo vale anche per chi ha una storia “a metà” o clandestina. Certo, poi bisogna fare i conti con la realtà dei fatti, ma adesso cerchiamo di accogliere anche un apprezzamento. E una carezza, seppur verbale.

Scorpione

L’amore? Venere non è più in opposizione, e questo è decisamente un segnale positivo. Ma Marte storto contribuisce ad alimentare qualche discussione. Possibile che tu non riesca a mandare giù qualche vecchia recriminazione? Le stesse giornate da mercoledì 15 a venerdì 17 possono rappresentare un piccolo banco di prova per la tua pazienza. Adesso devi stringere i denti e cercare di superare a testa alta questo periodo. Più che altro avere una maggiore lucidità nel prendere certe decisioni. Una maggiore armonia si respira nel weekend, quando la Luna sarà nel segno amico dei Pesci.

Sagittario

Ci sono stati periodi migliori in amore. Questo weekend, con la Luna storta, cerchiamo di mantenere un po’ di aplomb e di non fare sempre bastian contrario. Venere in opposizione spinge a ridefinire i contorni di alcune coppie. Allo stesso modo, però, qualcuno potrebbe sentirsi insofferente e non più convinto di una scelta recente. La routine (forzata) comincia ad andare stretta, ma a questo punto consiglio di parlarne per non dare adito a dubbi. Voglia di evasione per chi è in crisi, ma aspettiamo il mese di maggio per prendere decisioni.

Capricorno

Mercurio crea interferenze e la possibilità di malintesi in questo periodo è forte. Cerca di metterti in gioco soprattutto a Pasquetta, ma anche durante il weekend. Occhio però se vivi una situazione in crisi: la voglia di evadere, di concedersi un diversivo è forte. In questo caso, il “gioco” può diventare più trasgressivo verso la fine del mese. Chi si ama non teme questi influssi astrali, ma ha bisogno di avere più tempo per se stesso e di riorganizzare certi aspetti della routine. E delle spese, in questo periodo forse eccessive rispetto ai guadagni.

Acquario

Venere ha iniziato un bellissimo transito che ti accompagnerà per i prossimi quattro mesi tra le vie del cuore. Quale migliore occasione, in questo periodo, per riconsiderare l’amore nella propria vita? Sei pronto a prendere posizione? Pensaci. Intanto questa settimana, specie tra giovedì 16 e venerdì 17, potresti essere “spinto” a prendere una decisione. Per i single questo è un buon momento per guardarsi attorno, o meglio, per riguardare i contatti in rubrica o osservare i social, perché potrebbe emergere una nuova persona che assumerà un significato sempre più importante nelle prossime settimane.

Pesci

Più ci avviciniamo agli “-anta”, e più si sente un carico di responsabilità nei confronti dell’amore. Ma in questo momento dovresti concentrarti su ciò che desideri tu veramente. La quadratura di Venere fa esitare di fronte ad alcuni progetti. C’è da dir che, con Marte in posizione “delicata”, possono esserci anche “interferenze” nel rapporto. Presta attenzione alle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 perché certe dinamiche (e avversità) potrebbero apparirti più chiare. In molti casi ti accorgerai che sono gli “altri” (persone esterne alla coppia) a remare contro, e non tu o l’altro. Discorsi chiari nel weekend.