Dopo l’ondata di caldo, i temporali: da oggi nubifragi al Nord

L’estate arriva al suo clou con Ferragosto. Ma che tempo farà? A partire da lunedì 12 “una perturbazione atlantica si avvicinerà alle regioni settentrionali. Le prime piogge arriveranno già dal mattino di lunedì su Valle d’Aosta, Piemonte Nord-occidentale, angolo Nord-Ovest della Lombardia e Sud Tirolo”, fanno sapere gli esperti del sito IlMeteo.it, aggiungendo che, “nelle ore centrali, ci aspettiamo focolai temporaleschi via via più intensi tra Verbano-Cusio-Ossola e Varesotto. Ma non mancheranno manifestazioni temporalesche sul resto del Piemonte (Torino sarà interessata da un temporale), Valtellina, Val Chiavenna e Prealpi lombarde, Dolomiti venete e trentine”.

In estensione dal pomeriggio

Tra pomeriggio e sera, inoltre, “le piogge si sposteranno su Alpi, Prealpi e zone pianeggianti lombarde (Milano coinvolta), anche Trento e Bolzano coinvolte, su Prealpi e alta pianura venete (interessate Verona e Vicenza). Vista la tanta energia in gioco e i contrasti termici particolarmente esaltati saranno possibili locali grandinate, improvvisi colpi di vento e locali nubifragi in particolare tra Lecchese, Comasco e Varesotto. Nella ore serali si assisterà a una cessazione dei fenomeni sul Piemonte (eccetto Val d’Ossola) e Valle D’Aosta, della Lombardia centro-meridionale, mentre sul Veneto si estenderanno alle restanti zone di pianura (coinvolta Padova e forse Venezia) ma non saranno particolarmente intense”.

Ancora rovesci domani

Per domani, martedì 13 agosto, “ancora la possibilità di rovesci tra mattino e pomeriggio su arco alpino che va dal Trentino al Friuli e la pianura friulana (potrebbe scoppiare un temporale a Udine e Gorizia). Verso sera rovesci temporaleschi si estenderanno a tutto il Trentino, Veneto (Venezia coinvolta), Friuli e parte della Romagna (un temporale a Bologna non escluso). I fenomeni più violenti si concentreranno sulle Dolomiti, dove avremo grandine e improvvisi violenti colpi di vento”. I valori massimi sulle Regioni settentrionali subiranno un vero e proprio crollo: “Diminuzioni sensibili fino a 8°-10°C, portando un po’ di refrigerio dopo caldo e afa”.