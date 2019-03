Maltempo: neve sul Vesuvio, chiusa la A2 per camion ribaltati dal vento

Vesuvio imbiancato e temperature in forte calo. Il risveglio dei residenti nell’area vesuviana è stato caratterizzato da una novità meteorologia: l’annunciato colpo di coda dell’inverno ha infatti riportato la neve sul vulcano più famoso al mondo, che nella mattinata di oggi, martedì 12 marzo, si presenta con uno spesso velo bianco dopo le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute sulle città della provincia di Napoli.

Scuole chiuse

Un tratto della A2, l’autostrada del Mediterraneo, è stato chiuso per il forte vento che ha provocato il ribaltamento di alcuni tir. Le temperature sono in calo rispetto agli ultimi giorni e le condizioni avverse hanno portato alla chiusura di alcune scuole dell’area, capoluogo compreso.

Tramontana soffia verso Levante

Anche altrove – sono le previsioni del sito IlMeteo.it – oggi si continua a fare i conti con il peggioramento iniziato ieri a causa di una residua e fredda instabilità specialmente nella prima parte del mattino con fenomeni ancora possibili nel Sud della Puglia, sulla Calabria ionica e nelle aree più orientali della Sicilia. Ma i forti venti di Tramontana sospingeranno il brutto tempo verso levante portando un rapido miglioramento col passare delle ore. Situazione positiva sul resto del Paese, dove il sole riuscirà a splendere quasi indisturbato. Attenzione però ai forti venti specie al Centro Sud.

Le previsioni di domani

Per domani, mercoledì 13 marzo, nubi irregolari su Triveneto ed Emilia Romagna con qualche pioggia (anche a carattere temporalesco) o nevicata dai 1200 metri; più soleggiato sulle rimanenti regioni. Al Centro, peggiora su Sardegna e regioni tirreniche, con piogge in estensione fino al versante adriatico entro sera. Neve dai 1300 metri. Al Sud, avvio soleggiato, dal pomeriggio peggiora in Campania con piogge dirette ad alta Puglia, Calabria e Nord Sicilia. Venti moderati, tesi sul mar ligure. Mari da mossi a molto mossi. Temperature in rialzo.

Venti di burrasca: allerta per raffiche fino a 157 chilometri orari sul Nord, le notizie dell’11 marzo 2019

Venti di burrasca e forti mareggiate: è allerta sull’Italia. Una perturbazione di origine nord-atlantica transiterà infatti sulla èenisola determinando, tra oggi, lunedì 11 marzo, e domani, martedì 12, forti raffiche settentrionali su gran parte del Paese e una generale brusca diminuzione delle temperature. Al centro-sud, si assocerà anche una breve fase di tempo instabile, con nevicate in calo fino a quote collinari.

Criticità idrogeologiche e idrauliche

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede venti da forti a burrasca su Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, con raffiche di foehn sulle vallate e pianure adiacenti. Venti fino a 157 chilometri orari si registrano sulla Valle d’Aosta e su altre zone del Nord.

Forti mareggiate sulle coste

Sulla Sardegna si prevedono invece dal mattino di oggi, lunedì 11 marzo, venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori settentrionali e rilievi, nonché forti mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso prevede, inoltre, dal pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca settentrionali su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche di burrasca forte, specie sui crinali appenninici e lungo i settori costieri, con forti mareggiate lungo le coste esposte.

In estensione sulla Toscana

Sulla base dei fenomeni meteo-idrogeologici previsti è stata valutata allerta gialla sui settori interni del Lazio, su tutto il territorio dell’Abruzzo e su buona parte del Molise. In particolare, allerta per vento con codice giallo su tutta la Toscana dal pomeriggio e rischio di mareggiate sulla costa dalla foce dell’Arno nel pisano fino a Baratti, nelle isole dell’Arcipelago e nel basso grossetano.