Piove da Nord a Sud: allerta arancione in Calabria e Sicilia, chiuse le scuole

Scuole chiuse a Crotone e in altri comuni della Calabria, dove è arrivata la neve sulla Sila, per l’allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale per condizioni meteorologiche avverse con precipitazioni diffuse e intense e forti venti valida dalle 12 alle 22 di oggi, lunedì 11 novembre. A disporre la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado è stato il vice sindaco della città Benedetto Proto. Analoga decisione è stata adottata dal sindaco di Borgia (Catanzaro), Elisabeth Sacco, che ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole sul territorio cittadino così come i primi cittadini di altri centri della provincia di Catanzaro.

Sull’isola

Anche in Sicilia oggi, lunedì 11 novembre, è prevista un’allerta meteo arancione che parte dalla tarda mattinata. Alcuni sindaci hanno deciso come i colleghi calabresi di disporre la chiusura delle scuole. È quanto avviene ad Acireale, Ispica, Pozzallo e Castelvetrano, in provincia di Trapani. Nella lista dei comuni che hanno predisposto le chiusure ci sono anche Agrigento, Palma di Montechiaro, Naro, Ribera e Sciacca. Piove anche nel resto del Paese.

Dal Nord al Centro

Secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare anche al Nord, cielo molto nuvoloso o coperto con diffuse precipitazioni su Liguria, basso Piemonte ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno a tutto il resto del Settentrione con qualche temporale in serata sul settore friuliano. Nevicate previste, soprattutto nel pomeriggio, sui rilievi alpini e prealpini oltre i mille metri. Al Centro e in Sardegna molte nubi con precipitazioni sulle regioni tirreniche e sull’Umbria, con qualche temporale tra Toscana e Lazio.