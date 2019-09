Da domani torna l’estate: nel weekend fino a 30 gradi al Nord, oltre al Centro

È tutto confermato: entro il prossimo weekend tornerà l’estate. Si tratterà di un periodo stabile in cui non saranno attese temperature da record, ma sicuramente sopra le medie stagionali, in quanto si registreranno valori anche superiori ai 30 gradi su diverse regioni. Il team del sito IlMeteo.it comunica che tra domani, giovedì 12 settembre, e venerdì 13 ci sarà un netto cambiamento dello scenario meteorologico, dopo alcuni giorni condizionati dal maltempo.

In estensione al Nord

In Sardegna, Sicilia occidentale, Campania e Lazio i termometri lieviteranno fino a sfiorare i 31-32 gradi (localmente anche i 33 gradi) nel corso della giornata di domani. Ma non è finita qui: venerdì 13 settembre l’aria calda si espanderà anche verso le regioni settentrionali, seppur in tono minore. È previsto dunque un deciso rialzo termico, complice anche l’ampio soleggiamento (ci saranno poche nubi, anche se non mancheranno delle foschie al mattino e durante la notte).

I picchi sulle isole maggiori e sul Tirreno

Entro il prossimo weekend il caldo si farà sentire soprattutto sui settori occidentali e in particolare sulle isole maggiori e sulle regioni centrali tirreniche, più esposte alle calde correnti nord africane.