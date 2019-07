Temporali e grandine nel weekend: sabato bollino rosso sul Nord-Est

Non è ancora finita. Dopo la grandine e i nubifragi delle ultime ore, è in arrivo una nuova ondata di temporali. Nel weekend, infatti, un’incursione dalla Russia porterà altro maltempo ancora una volta sulle Regioni adriatiche a partire dal Nord-Est. “Nel corso del fine settimana”, fanno sapere gli esperti del sito IlMeteo.it, “un afflusso di correnti instabili in discesa dall’Europa nord-orientale provocherà un deciso e rapido peggioramento del tempo su alcuni settori dell’Italia”.

Si inizia nelle prime ore

Già dalle prime ore della mattina di sabato 13 luglio aumento delle nubi al Nord-Est con violenti temporali che colpiranno in particolare Veneto, Friuli Venezia Giulia e Romagna. Col passare delle ore, il maltempo scivolerà verso Sud investendo i settori adriatici tra Marche, Abruzzo e Molise.

A rischio le coste marchigiane

In particolare, avvertono gli esperti, “sulle coste marchigiane saranno possibili eventi meteo localmente estremi come nubifragi e grandinate accompagnati da forti colpi di vento. Sul resto del Paese prevalenza di sole”.

La situazione domenica

Per la giornata di domenica 14 luglio, “il fronte instabile farà sentire i suoi effetti sulle regioni del Sud con ancora possibili rovesci localizzati tra Puglia, Campania, basso Lazio e Calabria. Altrove le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento con il ritorno del sole e un aumento generalizzato delle temperature”.