Vasetti chiusi male: ritirato un lotto di “Aglio, olio e peperoncino di Calabria”

La capsulatrice non ha funzionato bene e alcuni vasetti non sono stati chiusi in modo corretto. Per questo Delizie di Calabria ha richiamato il lotto LJ142B di “Aglio, olio e peperoncino di Calabria” (scadenza 22 novembre 2021). Diffuso da Coop che ha ritirato il prodotto dai proprio scaffali, l’annuncio fa sapere che il problema è emerso dopo un controllo sui campioni presenti in magazzino.

Numero per informazioni

Chi avesse acquistato il vasetto, dunque, non deve consumare il suo contenuto e deve riportarlo al punto vendita per il cambio o il rimborso. Maggiori informazioni al numero di telefono dell’ufficio qualità del produttore: 0961.63.507.