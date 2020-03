Napoli: in attesa del test per il coronavirus sputa su dottoressa e infermiere

Un paziente in attesa al pronto soccorso del tampone ha sputato contro una dottoressa e un infermiere. È successo a Napoli: i due operatori sanitari ora dovranno trascorrere 15 giorni in isolamento mentre si è dovuto procedere allo sgombero del locale e alla chiusura per sanificarlo.

Ventesima aggressione in Campania

È la ventesima aggressione registrata dalla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate'”che da tempo monitora in Campania gli episodi di violenza contro gli operatori della sanità. Questa volta però, l’accaduto, ha come conseguenza la sospensione temporanea di un’attività all’ospedale Cotugno, centro di riferimento per il coronavirus, e la quarantena di sanitari.