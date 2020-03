Lodi: positivo il deputato del gruppo Misto Pedrazzini, 8.500 malati di coronavirus

Sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha superato i diecimila: 10.149. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime sono complessivamente 631: rispetto a ieri sono 168 in più.

Intanto, il deputato delgruppo Misto Claudio Pedrazzini è risultato positivo al test del Coronavirus. La notizia è stata rilanciata dall’Agenzia Ansa.

Pedrazzini, deputato di Lodi, ad oggi risulta essere il primo parlamentare positivo al Coronavirus. I deputati che siedono negli scranni vicini a quelli di Pedrazzini sarebbero stati già informati perché possano prendere le dovute precauzioni. “Sto bene, ho solo qualche linea di febbre”, ha detto il parlamentare.

Un consigliere comunale vittima a Piacenza

È morto a Piacenza di coronavirus il consigliere comunale della Lega Nelio Pavesi. Aveva 68 anni ed era ricoverato da alcuni giorni dopo essere stato contagiato dal coronavirus e il decesso è stato causato da “alcune complicanze” dovute alla malattia. Positivi al test erano risultati nei giorni scorsi anche la sindaca Patrizia Barbieri e l’assessore Jonathan Papamarenghi.

Pavesi, diplomato al conservatorio Nicolini, ha insegnato educazione musicale alle scuole medie per 37 anni. Noto volto della politica locale, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 1998 al 2002 e poi di nuovo nel 2017. Secondo il quotidiano piacentino Libertà, Pavesi era stato amico personale del tenore piacentino Flaviano Labò che era solito accompagnare al pianoforte.