Arriva il ciclone di Santa Lucia: da giovedì neve in pianura

Nuova settimana con un deciso cambiamento del tempo, che muta drasticamente al peggio. Tra oggi, lunedì 10 dicembre, e domani, martedì 11, correnti fredde dal Nord Europa, irrompono sull’Adriatico e già nella giornata odierna le temperature cominciano a calare. Per adesso, spiegano gli esperti del sito Meteo.it, le precipitazioni sono scarse, concentrate soprattutto sul medio versante adriatico e al Sud. Un ulteriore calo è previsto per domani, quando le temperature si porteranno su livelli più vicini alla media stagionale, se non leggermente sotto al Nord e versante adriatico.

Fenomeni in rapida estensione

La situazione muta drasticamente a partire da mercoledì 12 dicembre, quando si manifesterà quello che è già stato ribattezzato il “ciclone di Santa Lucia”. Si tratta – spiega IlMeteo.it – del vortice ciclonico alimentato da aria umida Atlantica che da giovedì 13 dicembre si avvicinerà da Ovest all’Italia con neve entro sera-notte in pianura al Nord-Ovest e maltempo in Sardegna verso il Lazio e Toscana, giungendo dunque sulle nostre regioni dopo alcuni giorni di tempo gelido per un afflusso freddo russo.

Tra venerdì e sabato il pieno

“Ma il grosso arriverà venerdì 14”, affermano gli esperti, “quando il ciclone colpirà gran parte delle regioni, neve subito al Nord-Ovest fino in pianura, maltempo e temporali al Centro-Sud, neve forte entro sera su Triveneto ed Emilia Romagna tutta fino alle coste entro sera/notte con apporti anche copiosi. Padova, Bologna poi anche Venezia, Rimini e Trieste potrebbero essere ben imbiancate. Il maltempo continuerà sabato 15 con neve a Trieste, Rimini e giù su tutte le Marche e Umbria”.