Simon&TheStars settimanale: Leone in amore va meglio, Capricorno è la Pasqua che ti ci vuole

Ecco l’oroscopo settimanale dell’amore che va dal 6 al 12 aprile e che è dedicato alla (Super)Luna Piena che il Sole in Ariete e la Luna in Bilancia formeranno il mercoledì 8 aprile. La Luna Piena rappresenta la fase culminante dell’intero ciclo lunare e anche dal punto di vista simbolico si traduce spesso in un momento di maggiore “visibilità”. Un momento in cui vediamo emergere chiaramente alcuni temi che in precedenza si muovevano più sottotraccia. Essendo un plenilunio che sorge tra Ariete e Bilancia, in molti casi il tema sarà quello delle relazioni e dei rapporti interpersonali.

Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Senza dimenticare il libro con le previsioni astrologiche per tutto il 2020. Si può acquistare anche la copia autografata.

Ariete

Di “confronti” si parla in amore, soprattutto se di recente c’è stato un allontanamento. “Da che parte sta il cuore?”. Questa è una domanda a cui dare una risposta nei prossimi giorni, ancor più per chi tiene il piede in due staffe. In generale l’esigenza di questo periodo è dare un’ufficialità o una chiarezza ai sentimenti. In tutti questi casi, se ne parlerà a inizio settimana. Piacevoli conversazioni invece intrattengono i single durante il weekend di Pasqua. Che si tratti di un’ex fiamma o di un nuovo incontro sui social… fatti corteggiare! L’amore ritrova entusiasmo.

Toro

Settimana dedicata soprattutto agli affari professionali e pratici di vita. Aggiungerei: come è ovvio che sia nel contesto in cui viviamo. Ma cerchiamo di tenere ben separati i problemi sentimentali. Un partner ben rodato sicuramente sa come prenderti e capirti. Diverso l’approccio con un partner più recente, che potrebbe rimandare al mittente certe tue “agitazioni”. Questo può riguardare anche il fatto che in questo momento non è possibile vedersi… Marte in aspetto dissonante infatti offusca un po’ i contorni della relazione, e in certi casi alimenta un sentimento di gelosia che talvolta si poggia sul nulla.

Gemelli

Aria di primavera, aria d’amore. Ancor più con Mercurio che si toglie da una quadratura di “incomprensioni” (con il partner) e torna dritto a puntare al futuro di molte relazioni. E poi Venere e Marte a favore… che voglia di innamorarsi! E che voglia di tornare “leggeri”, come il tuo segno insegna all’intero Zodiaco. Forse è il momento di allentare certe resistenze e tornare a guardarsi intorno, seppur virtualmente, alla ricerca dell’anima gemella. Occasioni a inizio settimana, e chissà che non ci sia voglia di rispolverare la rubrica… per recuperare un persona conosciuta e lasciata in stand-by prima di questo embargo.

Cancro

Si discute, si fa pace e poi si discute (e si fa pace di nuovo). Insomma, è un momento da prendere un po’ con le pinze per gli affetti. Tra alti e bassi del periodo, non c’è però da farne un dramma. A inizio settimana ad esempio potresti affrontare una discussione con il partner, o una questione di carattere familiare. Ma è proprio dal confronto che possono nascere soluzioni, già intorno a giovedì 9. Per le coppie più giovani, ma non solo, questo è un periodo di “osservazione” per capire se una storia ha le carte in regola per continuare. Il weekend di Pasqua può far salire la temperatura dei single anche a distanza.

Leone

In amore va meglio, da quando Venere è passata al segno dei Gemelli nell’aria si respira un’energia più frizzante. Sarà la reclusione che tutti stiamo vivendo, l’impossibilità di avere contatti, ma per i single questo è decisamente un momento in cui si riaccende il desiderio di avere qualcuno accanto. O al massimo di avere qualcuno con cui “giocare”. In effetti, visti i tempi, avere qualcuno con cui scambiarsi messaggi intriganti può andare più che bene. Il resto si vedrà. È una Venere di “amicizie” questa: e allora iniziamo a prendere contatti, a movimentare le app di incontri per vedere chi si può incontrare.

Vergine

Sarà il periodo che tutti stiamo vivendo, ma in questo momento i sentimenti cedono il passo ad aspetti più concreti della vita. Ci tengo però a sottolineare ora questa fase, perché è l’inizio di un lungo processo che potrebbe durare fino all’estate, fino a quando Venere manterrà un aspetto di quadratura. E sarebbe un peccato perdere di vista certi obiettivi d’amore che ti sei prefissato col partner perché, a forza di non pensarci, potrebbero cadere nel dimenticatoio. Tieni dunque alta la capacità di tenere vivo il rapporto con una certa progettualità, e anche con qualche gesto romantico sparso qua e là.

Bilancia

Intorno a giovedì 9 potrebbero esserci delle situazioni da gestire che coinvolgono la casa o la famiglia, e per questo devi tenere alta la concentrazione. Detto ciò, che con Venere a favore da questa settimana ha una marcia in più! Questo è un momento di risveglio per i sentimenti, specie per i single che sentono il desiderio di rimettersi in pista con il cuore. So quanto sia difficile in questo periodo “conoscere”, ma non mettiamo limiti alla provvidenza… e alla tecnologia: con un “like” o un “cuoricino” si possono fare grandi conquiste.

Scorpione

Ogni tanto a pensare più a se stessi non si commette un peccato. È il momento di recuperare energie per il proprio benessere psico-fisico. Certo, non è facile in questo periodo ma con un po’ di ingegno si può fare! Ad esempio, puntare su un trainer online per fare ginnastica a casa, su una meditazione, su un confronto via Skype con il proprio psicologo, può essere il modo giusto per ritrovare un po’ di sano equilibro. È normale poi che in un momento di crisi come questo si cerchi sostegno, e sono convinto che le giornate di inizio settimana possano essere utili per sciogliere un nodo.

Sagittario

La settimana parte con qualche perplessità sulle vie del cuore. La lunga opposizione di Venere cercherà un po’ di mettere in chiaro alcuni rapporti, anche chiedendosi: sono convinto delle mie scelte? Questo ovviamente riguarda chi porta avanti una storia giovane, o chi nei mesi scorsi ha vissuto una crisi. Siamo ancora in una fase embrionale di dubbi, che tuttavia cresceranno ancora di più nei prossimi giorni. Cerchiamo di fare il punto della situazione, senza però arrivare a prendere decisioni. Per le coppie che si amano, probabilmente questo è un momento in cui bisogna fare “squadra” per superare un momento di difficoltà.

Capricorno

Sei un segno che persevera nelle relazioni, con la grande capacità di costruire sentimenti e castelli solidi. Ma sei anche un segno che ha bisogno dei propri spazi. Questo è un periodo di transizione. Dedica tempo a te stesso, e cerca stimoli nella coppia ritrovando una certa capacità di progettare insieme. Qualcosa andrà ridimensionato, ma di certo non eliminato dalla lista dei progetti di lunga scadenza. Per i single l’amore avrà qualcosa da dire verso la fine del mese, per il momento concediamoci qualche conoscenza online e il resto si vedrà. Pasqua lontano da tutti? Menomale… hai bisogno di relax!

Acquario

Non sei un segno che riesce a manifestare i propri sentimenti apertamente, ma quando trovi la persona giusta non hai problemi a dire ciò che provi. Fortunati coloro che da poco hanno ritrovato il sorriso con una nuova persona. Le distanze sociali che stiamo vivendo talvolta rafforzano il desiderio di stare insieme. Nel tuo caso poi questo è ancora più evidente, perché è come se dall’assenza ritrovassi la spinta e la voglia di amare. Per i single e per chi vuole rimettersi in gioco con le emozioni (“clandestini” compresi) questo è un periodo pieno di vitalità e di desiderio.

Pesci

È possibile una fase di maggiore stanchezza. Questa è un buon momento per iniziare a lavorare sul proprio benessere psico-fisico. Ma anche per ritagliarti un po’ di tempo per te stesso. Qualsiasi cosa tu reputi giusta e che suoni come un atto d’amore verso te stesso. In certi casi serve a fare un po’ di luce ad una situazione affettiva confusa. Cosa c’è che non va? La convivenza forzata inizia a stare stretta? O è una distanza ad alimentare dei dubbi? Qualcuno sta cercando di capire come collocare un recente amore… Quello che posso suggerire casi è di non prendere decisioni, almeno non finché non si ci sia la possibilità di risolvere la questione faccia a faccia.