Mutui e prestiti: domani il decreto che congela le rate in tutta Italia

Potrebbe arrivare già domani, mercoledì 11 marzo, o giovedì 12 il decreto per la sospensione dei pagamenti dei mutui per le famiglie e le imprese colpite dagli effetti del coronavirus. A quanto si apprende, il governo punta a chiudere il nuovo dl salva-economia al quale lavora il ministero del Tesoro, in collaborazione con la Banca d’Italia, per una moratoria sulle rate da versare alle banche, sotto l’ombrello di una garanzia pubblica sia sulla parte di capitale che di interessi.

“Garantire la liquidità”

Aspetto cruciale e al centro delle riunioni preparatorie al Tesoro è proprio quello della garanzia statale in un contesto che vede crescere il rischio di un rialzo delle sofferenze in pancia agli istituti di credito per la difficoltà di aziende e famiglie a onorare gli impegni. “Stiamo lavorando per una moratoria molto ampia per i prestiti alle imprese e alle famiglie per garantire liquidità”, ha annunciato il viceministro dell’Economia Antonio Misiani.