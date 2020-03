Simon&TheStars settimanale: Toro l’amore ti guida, Vergine sentimenti in circolo

Ecco l’oroscopo settimanale dell’amore che va dal 9 al 15 marzo e che è dedicato alla Luna Piena in Vergine che illuminerà i nostri cieli proprio nella giornata di domani, lunedì 9 marzo! Come ormai saprete benissimo, la Luna Piena rappresenta la fase culminante dell’intero ciclo lunare, ed ecco perché una serie di temi e situazioni che stanno lavorando sottotraccia potrebbero emergere in maniera più visibile nel corso della settimana.

Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Senza dimenticare il libro con le previsioni astrologiche per tutto il 2020. Si può acquistare anche la copia autografata.

Ariete

L’amore e gli affetti personali richiedono un certo “ordine”. Tuttavia, stiamo andando incontro a un cielo di soluzioni. Non escludo però che per qualcuno sia arrivato il momento di dare un aut-aut. La giornata di domenica 15 non elimina i problemi con un colpo di spugna, ma può senz’altro alleggerire il cuore con un piacevole diversivo. sSe il partner è distante, potresti pensare di raggiungerlo nel weekend. La curiosità dei single nel conoscere una nuova persona, o nel portare avanti una frequentazione neonata, non deve spegnersi a causa delle diverse distrazioni di questo periodo.

Toro

Prosegue l’onda favorevole che coinvolge la sfera sentimentale. La Luna Piena di questa settimana fa luce su tutti quei rapporti che, nati di recente, sono alla ricerca di una definizione. È l’amore a guidare le decisioni nella coppia, ma in certi casi non escludo che si aggiunga anche la necessità di fare fronte (e cassa) comune condividendo le spese. Chi ha la possibilità, può invece optare per un territorio vergine dove far crescere la relazione. Chi esige chiarezza in una relazione, può cercare un confronto nel weekend.

Gemelli

In amore la settimana parte con qualche distrazione. Chi di recente ha fatto un buon incontro, sente di aver imboccato la strada giusta. C’è anche la possibilità di ricredersi su una persona che, per varie ragioni, avevi deciso di mettere in stand-by. Qualcuno in questo periodo sente un forte spirito di autonomia, ma questo non deve indurre nell’errore di pensare che “da soli si sta meglio”. Chi è in crisi potrebbe cedere alle lusinghe di un abbraccio clandestino, ma attenzione… c’è il rischio di andare oltre ed innamorarsi sul serio. Piacevole e trasognata la giornata di giovedì 12.

Cancro

Le giornate di metà settimana possono creare qualche piccola tensione. Ma certi discorsi tra te e il partner sono ormai chiari. Un’eventuale crisi recente si dimostra passeggera se l’altro ha capito bene le tue parole. Tutto ciò che a febbraio ha destato preoccupazione o ha subito intoppi, con il mese di marzo riprende quota. Compresi alcuni progetti accantonati, che adesso tornano in auge in una nuova luce di fattibilità. Speciale per i single il weekend e in particolar modo la giornata di venerdì 13. Buoni incontri non mentono, così come non “mente” chi da tempo ti insegue confidando in un tuo segnale… lo lanciamo?

Leone

Un periodo particolare per i sentimenti. Del resto, in questo periodo Venere forma un aspetto di quadratura che ha proprio il senso di stimolare riflessioni sull’amore. A volte finisce per mettere gli occhi sempre sulle persone “sbagliate”, ammesso che siano tali. A volte il Leone si dice “sto bene anche da solo, so bastare a me stesso”, ma è davvero così? Chissà… nel frattempo tra la sera di sabato 14 e domenica 15 facciamoci sentire. Vedi mai ci sia qualcuno in giro pronto a farti ricredere. Chi è in crisi, sta meditando un confronto chiarificatore… una volta per tutte.

Vergine

Per alcuni ci voglia un “elettroshock” per far ripartire il cuore. A stupire sono soprattutto persone che ribaltano le tue convinzioni sull’amore. Persone lontane anni luce dai tuoi “canoni” abituali. Tutto ciò che è “diverso” in questo periodo ha davvero il potere di “riattivarti” il cuore. Sentimenti in circolo a inizio settimana, anche per le coppie in odore di convivenza o matrimonio. O di un progetto che vuole durare nel tempo. Piccolo calo fisico verso domenica 15: a volte è qualcuno in famiglia ad essere un po’ invadente o troppo “pretenzioso”.

Bilancia

È il momento di raccogliere tutte le energie possibili. Chi vive un rapporto clandestino o è in crisi col partner, attraversa un periodo più “raccolto” perché sta cercando di capire che direzione far prendere al cuore. A metà settimana, con la Luna nel segno, potresti affrontare certi argomenti. Per i single invece è il momento di ripescare una “vecchia conoscenza”: che si tratti di un ex o di una persona che in passato ha appassionato, può essere positivo rivedersi e capire a che punto è il cuore. Prosegue l’onda favorevole per chi vuole lanciarsi in una compravendita immobiliare, anche se in molti casi si procede con cautela.

Scorpione

A portare un momento di confusione a metà settimana sarà l’amore. Specie all’inizio. Il weekend porta soluzioni, e ancor meglio andrà la settimana prossima quando Mercurio (“colpevole” di questa incomunicabilità) tornerà a favore. Certi dubbi toccano anche alcune recenti amicizie: in molti casi non è facile capire da che parte stia il cuore, se si tratti “solo” di amicizia o di qualcosa di più. Da questa settimana c’è la possibilità di chiedere all’altro un chiarimento. Ma tu hai chiarito che sentimenti si muovono dentro di te? Sei più innamorato dell’idea dell’amore o della persona in questione?

Sagittario

La stabilità è un traguardo che molti nati del segno si stanno dando. A inizio settimana la voglia di stare un po’ di più per fatti propri è evidente, in questa come in molte altre situazioni. Attenzione soprattutto nei rapporti con Leone o Scorpione. O con un altro Sagittario. E facciamo attenzione anche alle fantasie che oggi sono “fantasie”, ma che domani potrebbero sfociare in una piccola scappatella. Buon recupero tra la sera di sabato 14 e domenica 15, per i single ci sono buone occasioni di incontro anche se al momento sono etichettate come “passioni effervescenti”.

Capricorno

L’amore è una cosa seria. E tu, di responsabilità, sei pronto ad assumertene. Ora Venere è tornata a splendere nel tuo cielo, spazzando via i dubbi e rilanciando la voglia di amare. Ne sanno qualcosa le coppie più forti, che puntano la prua verso una primavera di grandi progetto. Ma soprattutto ne sanno qualcosa i single, che si aprono. Spumeggiante l’inizio settimana, con Vergine e Pesci le sintonie migliori. Ma anche le giornate di venerdì 13 e sabato 14. Non sottovalutare le nuove “amicizie”. Le coppie che vivono un rapporto a distanza, in questi giorni cominciano a parlare di come riavvicinare i cuori.

Acquario

L’amore non sta a guardare! Perché se c’è qualcosa che non va, lo si capirà meglio nei prossimi giorni. Dare la colpa all’altro è fin troppo semplice, guardarsi dentro molto più complicato. Qualcuno si sente tirato per la giacchetta da alcune questioni familiari, talvolta serie, altre volte più futili. L’importante è che queste non diventino l’ago della bilancia di certe decisioni. Chi da poco ha fatto un buon incontro, non deve lasciarselo sfuggire mille dubbi che, in certi casi, nascondono un più profondo timore di mettersi in gioco e lasciarsi andare.

Pesci

La Luna Piena di lunedì 9, che risplende nel segno opposto della Vergine, è la cartina di tornasole nell’evoluzione di molte relazioni. Nel bene o nel “male”, nella coppia si prendono decisioni importanti, chiare, affinché le prospettive del cuore siano sgombre di dubbi. Questo vale anche per chi vive una relazione clandestina e non sopporta più l’idea di vivere nell’ombra. Dalla sera di giovedì 12 a sabato 14 abbiamo un cielo decisamente migliore, di recupero. Per i single si accende la possibilità di vivere più serenamente le emozioni, ancor più dalla prossima settimana con Mercurio che torna nel segno.