Tempo incerto e pioggia: al Sud il meteo torna instabile, temporali sulle isole

Tempo incerto e pioggia in agguato. Dopo un week end dal sapore decisamente autunnale e un inizio settimana più stabile, la situazione inizia a mutare. Secondo gli esperti de IlMeteo.it, infatti, il tempo sarà altalenante a causa di una nuova perturbazione che si affaccerà sull’Italia. Previsti quindi per oggi occasionali temporali che potranno riguardare la Sicilia, la Calabria e le aree montuose tra Lazio, Abruzzo e Molise, mentre sul resto del Paese sarà il sole a dominare.

Temperature ancora stazionarie

Dal punto di vista climatico, spiega ancora IlMeteo.it, non ci saranno grandi cambiamenti e il clima risulterà ancora piuttosto mite, salvo per locali e lievi diminuzioni. Più in dettaglio, al Nord sarà piuttosto soleggiato, salvo isolati temporali sui monti lombardi e piogge entro sera sul Piemonte occidentale e temperature in leggero aumento. Al centro, qualche rovescio sui rilievi tra Lazio, Abruzzo e Molise. Più sole altrove. Al Sud e nelle isole, temperature stazionarie, con clima un po’ instabile sulla Sicilia orientale e coste ioniche e qualche rovescio o temporale, più soleggiato altrove. Rovesci o temporali sparsi sulla Sardegna meridionale.