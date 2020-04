Eurogruppo: oggi è la giornata decisiva per gli Eurobond

Giornata decisiva per l’Eurogruppo. “Se l’Europa non si darà strumenti finanziari all’altezza della sfida, come gli Eurobond, l’Italia sarà costretta a far fronte all’emergenza e alla ripartenza con le proprie risorse. Ma le risposte nazionali rischiano di essere meno efficaci rispetto ad un’azione coordinata europea e possono mettere a repentaglio il sogno europeo: questo è il ragionamento del premier Giuseppe Conte in una intervista all’importante giornale tedesco Bild in previsione del nuovo appuntamento dell’Eurogruppo, mentre Parigi è in pressing sull’Olanda per un’intesa.

”In Germania potete avere tutto lo spazio fiscale che volete ma non potrete mai pensare di affrontare un’emergenza sanitaria, economica, sociale di così devastante impatto con il vostro spazio fiscale”, ha detto Conte alla Bild. ”È nell’interesse reciproco che l’Europa batta un colpo, che sia all’altezza della sfida, altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire ognuno fa per sè ma impiegheremo il triplo, il quadruplo, il quintuplo delle risorse per uscire da questa crisi e non avremo garanzia che ce la faremo nel modo migliore, più efficace e tempestivo”.

Francia e Germania per un’intesa

Restano dunque allineate le posizioni di Francia e Germania che spingono per trovare l’intesa. Perchè un fallimento “è impensabile”. La Francia si schiera contro l’Olanda, che blocca tutto perché contraria agli Eurobond.

La riunione tra il premier Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il titolare del Mef Roberto Gualtieri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro è stata aggiornata a prima dell’inizio dell’Eurogruppo.

Le notizie dell’8 aprile

Ore e ore di discussione non sono bastate a trovare un’intesa tra i paesi dell’Eurogruppo. La conclusione della difficile trattativa è stata, quindi, rinviata a domani, giovedì 9 aprile, come informa stamattina una nota dell’Agenzia Ansa. Passi avanti comunque sono stati compiuti verso l’apertura a un fondo per la ripresa basato sulla proposta franco-italiana che prevede titoli del debito comuni, i cosiddetti “recovery bond”. In stallo invece il Mes senza condizioni, una proposta che continua a essere respinta dall’Olanda.

Tour de force notturno

A testimonianza della trattativa fiume dell’Eurogruppo, durata tutta la notte, un tweet di Paolo Gentiloni di stamani alle 6, che immortala lo schermo del computer nel suo ufficio del Berlaymont, e il commento: “Quasi l’alba”. ciò testimonia che è stata una maratona negoziale quella che affrontano i ministri dell’economia, nell’Eurogruppo più difficile dai tempi della crisi dell’euro. Divisi su come dare una risposta comune e adeguata allo shock economico da pandemia, cercano di approvare “il pacchetto economico più ambizioso di sempre”, come l’ha definito il presidente Mario Centeno (nel video sotto).

“No a compromessi”

Ma perché il pacchetto passi, deve esserci tutto: dal Mes, voluto dai Paesi del Nord, agli Eurobond, proposti dal Sud. Altrimenti il tavolo salterà. Il premier Giuseppe Conte l’ha detto molto chiaramente alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: “L’Italia non accetterà compromessi al ribasso”.

La risposta europea allo shock, le notizie del 7 aprile 2020

La “risposta economica allo shock da coronavirus”, allo studio dell’Eurogruppo che si riunisce oggi, martedì 7 aprile, vale per adesso circa 500 miliardi di euro. Prevede l’utilizzo del fondo salva Stati, il Mes, alleggerito dalle condizionalità, la creazione di un meccanismo anti-disoccupazione e nuova liquidità alle imprese tramite la Bei. Su questi tre elementi che guardano all’emergenza il consenso tra ministri è sempre più vicino, mentre è ancora scontro sulla strategia di medio-lungo termine e sull’idea di creare una forma di emissioni comuni come eurobond, Coronabond o Recovery bond.

Il tema delle “emissioni comuni”

Sul tavolo dell’Eurogruppo arriveranno diverse proposte che declinano il tema “emissioni comuni”, ma nessuna dà cifre. Il fronte del Nord è contrario a tutte. Quella francese è la più dettagliata: un fondo temporaneo (5-10 anni) alimentato da garanzie comuni, gestito dalla Commissione Ue che emetterebbe bond, così come farà per Sure. I commissari Gentiloni – in linea con il premier italiano Giuseppe Conte – e Breton propongono una cosa simile: un Fondo per la rinascita che abbia una capacità di bilancio propria, che emetta obbligazioni a lungo termine fino a raggiungere i 1.500 miliardi di euro necessari alla ripresa, in pratica anticipando il prossimo bilancio Ue 2021-2027.