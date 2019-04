Simon&TheStars della settimana: Gemelli impegnati a sorridere, Sagittario segui il cuore

Ecco l’oroscopo dell’amore che va dall’8 al 14 aprile dedicato al Primo Quarto che il Sole in Ariete e la Luna in Cancro formeranno il prossimo venerdì, 12. Il Primo Quarto è una fase fondamentale nell’intero ciclo lunare, perché somiglia molto a un decollo. È il momento in cui il nostro regista interiore grida “Azione!” e qualsiasi novità si stia muovendo nel nostro cielo inizia ad ingranare concretamente. Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Ma soprattutto date un’occhiata alle previsioni astrologiche per tutto il 2019.

Ariete

Alla fine del mese ti attende un bellissimo “appuntamento”: Venere entra nel tuo cielo! Questo mi fa ben sperare soprattutto sul fronte dei nuovi incontri. Per i single è tempo di non sentire minacciata la propria indipendenza da una nuova conoscenza. Domenica 15 è la giornata più romantica della settimana. Sei molto attratto da persone in grado di portare elementi di novità nella tua vita: la tua mente è (quasi del tutto) aperta… pronta ad assorbire la “diversità”. Come dire: inizi a mollare la presa… Ancora un momento positivo per stendere al sole i progetti di coppia, per lanciarsi in dichiarazioni appassionate.

Toro

Cerca di archiviare retropensieri e “complottismi” che ti rendono così diffidente. Sarà quel che sarà. Per l’amore l’inizio settimana è da batticuore e ti sorprende perché tutto si muove dentro di te. Questo “nuovo” approccio (più aperto ed intraprendente) tocca anche chi in questo periodo si chiede: «Tornerà nella mia vita?». Di sicuro entro maggio avrai più chiara la situazione. Tuttavia, c’è anche chi ora vuole guardare avanti, e per questo si concede a quella che al momento può apparire come una “dolce evasione”. Ne sei proprio sicuro? Qui gatta ci cova! Piccolo calo attorno a domenica 14, cerca di riposarti.

Gemelli

L’amore continua a non essere la priorità. Qualcuno sta attraversando un periodo di confusione. Se non è chiara la direzione che la propria vita sta prendendo, questo incide inevitabilmente anche sulla stabilità della relazione. Fortunatamente, andiamo verso un cielo di apertura… Anche tu, però, devi metterci del tuo. Qua ci dobbiamo impegnare perché tu riscopra il sorriso e la leggerezza che ti mancano da molto, troppo tempo. In alcuni casi, l’emozione di una passione passeggera può restituire un po’ di fiducia in sé. Se devi parlare con il partner, punta sulla giornata di domenica 14.

Cancro

Che il Cancro sia innamorato non è un mistero. Venere e Mercurio in buon aspetto non possono che offrire ancora meravigliose opportunità di incontro. Ciò che mi colpisce è che da un lato sei più intraprendente e sicuro di te. Ma dall’altro non sei più disposto a sacrificare le tue priorità personali… E vedi mai che questo non sia proprio il modo per entrare in una nuova storia con il piede giusto? Questo potrebbe però essere l’incipit di certe storie clandestinamente. Se quello impegnato sei tu, sei capace di tagliare con il passato per far entrare il nuovo? Chissà… quello che ti chiedo però è di non metterti i paraocchi. Grande carica e fascino nel weekend, soprattutto venerdì 12.

Leone

Lavoro, famiglia, pigrizia: sono tante le situazioni che hanno allontanato dalla scena del cuore. Tuttavia, d’ora in poi è tutta un’altra musica! Volere è potere. Domenica 14 vede sorgere un’interessante (quanto fortunata) coreografia planetaria tra Sole, Luna e Giove in splendida triangolazione di fuoco. Cosa significa? Dipende, ma di sicuro è un incentivo a rimettere in gioco il cuore. Sollecitati dal partner e dal desiderio di stabilizzare il rapporto, è possibile che se ne cominci a parlare proprio in questi giorni. Cerca sempre di farti consigliare prima di muoverti.

Vergine

In questo periodo sei molto presa del lavoro. E sarebbe bene che il partner (o un ex) non ci mettessero il carico buttandoti addosso questioni. Poi c’è Vergine che si “immola” ma questa è un’altra storia. O meglio, è una storia che si ripete da diverso tempo ma che forse, con tatto e diplomazia, puoi affrontare e superare usando le giuste parole. Anche perché, parliamoci chiaro, ti senti poco rispettata, poco capita nel tuo mondo… In generale cerca di non essere eccessiva nei giudizi, soprattutto da martedì 9 a giovedì 11. Per i single il cielo si fa più promettente nel weekend, anche se al momento si parla semplicemente di situazioni conviviali.

Bilancia

Chissà cosa pensa il partner di alcune tue scelte. In questo periodo stai facendo un po’ di testa tua. È un atteggiamento inedito, direi, visto che per natura sei sempre molto attento al parere dell’altro. Se, nella mentalità del partner, gli stai sottraendo tempo, potrebbe farsi sentire e creare qualche piccolo attrito. Soprattutto giovedì 11 e venerdì 12. Gli amori che nascono in questo periodo potrebbero contenere una piccola “sfida”, soprattutto se uno dei due è impegnato. Fai caso alle “coincidenze” perché possono contenere un “messaggio”. Osserva bene cosa accade attorno a domenica 14.

Scorpione

Per il cuore è il momento di seguire questo flusso di novità. Per i single (ma non solo) è un momento importante questo perché permette di “guardarsi” dentro e cogliere i segnali ti faranno avvicinare a una nuova persona. Chissà che non sia già attorno a te: il buon aspetto di Venere e Mercurio creano i giusti presupposti per innamorarsi. Attorno a venerdì 12 c’è un buon recupero per il cuore… Tutto è nelle tue mani. Di sicuro i segni del Toro, Leone, Acquario (o Scorpione come te) sono quelli con cui hai potuto vivere i momenti di maggiore tensione. Si può ritrovare complicità? La risposta è dentro di te se sei disposto a sciogliere la rabbia. Dedicati un po’ di riposo, specie il 14.

Sagittario

Con il lavoro in cima alle priorità e qualche pensiero di troppo, è normale non avere tempo da dedicare a un nuovo amore o vivere alcuni attimi di tensione nella coppia. Per diverse coppie è arrivato il famoso giro di boa, in cui decidere se proseguire o meno il cammino insieme. Tra l’altro c’è chi sta subendo il fascino di una nuova persona. Non è detto che sia amore, ma indubbiamente per te è una valvola di sfogo per sentirti vivo. Ecco, in questo momento esistenziale ti vuoi sentire vivo, e per questo fai bene a seguire il tuo cuore. Ovunque ti porterà. Entro breve potrai prendere una decisione.

Capricorno

La settimana parte bene, vibrazioni positive lunedì 8. Ma non posso fare a meno di invitarti a essere più propositivo. Tuttavia c’è chi ha una valida ragione per mantenere un passo cauto. Mi riferisco, ad esempio, a chi avverte elettricità con una persona impegnata; o a chi non ha ancora ben chiare le intenzioni dell’altro. Solo in questi casi consiglio di andarci piano. Le stelle sostengono anche gli amori recenti nonostante negli ultimi tempi qualcuno possa aver mosso una critica. Quando scegli, sei convinto di ciò che vuoi, per cui: “non ti curar di loro”. A volte è solo invidia. Le uniche note polemiche si concentrano attorno a venerdì 12: non impuntarti sui principi della ragione.

Acquario

Se l’inizio settimana porta qualche piccolo malumore, non te la prendere con il partner. Proprio perché sei in una fase “iper-attiva”, cerca ogni tanto di lasciarti guidare. Per qualcuno è importante rimuovere dalla propria testa quel senso di impossibilità che fa sentire soli e “indesiderati”. Ti piace una nuova persona? Esponiti. C’è qualcosa che non ti quadra? Parla chiaro. Devi essere più asciutto. Qualcosa potrebbe muoversi attorno a mercoledì 10, chissà che non sia proprio tu che leggendo questo oroscopo decida di prendere l’iniziativa. Occhi puntati su domenica 14: una storia potrebbe diventare ufficiale o una dichiarazione di interesse esplicitarsi.

Pesci

Ai single cosa portano giovedì 11 e venerdì 12? Voglia di amare, senz’altro. Ma anche un buon incontro. Una perfetta armonia della Luna con Mercurio e Venere creano i giusti presupposti per sentirsi apprezzati. Non ti preoccupare se l’altro ha una situazione pregressa e complessa alle spalle. A parte le giornate attorno a mercoledì 10, direi che questo è un buon periodo per recuperare terreno se nelle scorse settimane hai notato un calo nella relazione. Forse è difficile interagire ancora con Gemelli (confuso), Vergine (polemico) e Sagittario (con la testa sul lavoro), ma direi che con un po’ di tatto li porterai dalla tua parte.