Vene varicose: cinque semplici rimedi naturali che danno sollievo alle gambe

Vene varicose: per prendersi cura delle proprie gambe e trovare sollievo, accanto alle cure mediche prescritte si può ricorrere a qualche aiuto naturale. A spiegare come fare e come procedere è che punta su rimedi da gestire in casa.

Sale marino

Il sale marino è ottimo per fare pediluvi una viola sciolto nell’acqua (si può aggiungere anche una tazza di aceto di mele). Il consiglio è di lasciare piedi e gambe a bagno per una ventina di minuti. Se ne trae beneficio in termini di rilassamento.

Aceto naturale

L’aceto naturale si usa per inumidire un asciugamano che, però, non ne deve essere impregnato. Quindi lo si applica sulle gambe per qualche minuto senza stringere né fare troppa pressione.

Argilla verde

L’argilla verde può essere usata come crema dopo averla impastata con acqua a temperatura ambiente. Una volta fatto, si stende sulle gambe e si lascia seccare. Infine si sciacqua con acqua tiepida.

Oli essenziali

Oli essenziali di cipresso e limone possono essere usato per massaggi sulle aree in cui le vene sono infiammate. Il movimento deve essere dal basso verso l’alto oppure circolare. Meglio farlo prima di andare a letto.

Aloe vera

L’aloe vera va riscaldata e usarla per impacchi da mettere la sera e da lasciare fino al mattino successivo. Ha un’azione antinfiammatoria.