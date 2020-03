Lotteria degli scontrini: il 7 agosto prima estrazione, 90 giorni per incassare

Arriva da luglio la lotteria degli scontrini e promette molti premi ai cittadini e, se il pagamento è “cashless”, anche agli esercenti. Dopo il via libera dato dal Garante della Privacy, c’è la data della prima estrazione: il 7 agosto, quando saranno assegnati i primi premi. Due le estrazioni: la prima “normale” che fa vincere un milione, la seconda “zero contanti” che premia con 5 milioni l’acquirente e con 1 milione l’esercente. Previsti premi mensili da 30 e 100.000 euro.

Come funziona

Il meccanismo di gioco prevede che il consumatore inserisca nel portale i propri dati per ottenere il “codice lotteria” che va inserito al momento dell’acquisto garantendo la copertura dei propri dati. Sempre sul portale potrà vedere le vincite assegnate e, entrando con un pin personale (come spid) anche il risultato dei propri scontrini. In ogni caso, è previsto che i vincitori siano avvertiti dal “fisco” con una raccomandata oppure sulla pec. Novanta i giorni per incassare la vincita.