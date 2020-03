Branko di marzo: Cancro una sorpresa dopo l’equinozio, Sagittario meno paranoia

“Che fretta c’era maledetta primavera”: cantava Loretta Goggi in una delle hit più ascoltate della musica italiana. Beh c’è chi invece la primavera la starà aspettando intensamente. Se poi sarà maledetta o invece piena di gioie bisognerà valutarlo solo vivendola. Il 20 di marzo entreremo nella stagione dedicata ai fiori e alle belle giornate.

Ma cosa dobbiamo aspettarci? Branko col suo “Branko 2020 calendario astrologico” (Mondadori, 13,90 euro, 366 pagine) ci illustra i moti celesti e ciò che ne deriva… Andiamo a vedere i segni uno ad uno…

Ariete

Il mese che segna l’inizio della stagione del vostro compleanno porta molte novità. La più importante è il blitz dell’Acquario compiuto da Saturno, che avviene subito dopo l’equinozio di primavera. Dal 5 al 14 sono giorni perfetti per cercare persone nuove, frequentarle e impostare affari nuovi. Non si deve cercare il partner d’affari perfetto ma non bisogna isolarsi, essere morbidi e sfuggenti come i Pesci. L’amore c’è se lo costruite…

Toro

È esattamente un anno che l’elettrico Urano si è stabilito nel vostro cielo ed è giunto il momento di fare un bilancio di ciò che il suo flusso ha significato per voi. Certamente i ritmi della vostra vita sono accelerati: gli eventi si susseguono e dovete reagire sempre. Tra domenica 8 e lunedì 9 c’è un trigono interessantissimo che vi porterà soltanto delle piccanti novità. Dovrete saperle cogliere perché saranno due giorni veramente intriganti…

Gemelli

Si dice che sia un mese pazzerello perché il suo clima cambia rapidamente e senza preavviso. Un po’ come voi, che passate dall’allegria all’agitazione e ai pensieri neri senza nemmeno un motivo, solo perché brilla un pianeta un po’ strano. I cambi di Luna sono un po’ polemici. Attenti che la stella della comunicazione fa un veloce dietrofront e quindi dovrete essere molto bravi a non entrare in diatribe aperte senza essere sicuri di uscirne “puliti”…

Cancro

Ancora una volta questo mese non si smentisce: il clima planetario è variabile e alterna momenti di piena luce ad altri di acquazzoni improvvisi. Il 12 e il 13 saranno dei giorni da dover sfruttare al meglio perché possono nascere nuove coppie. Marzo vi riserva anche una piacevolissima sorpresa subito dopo l’equinozio perché Saturno lascia l’opposizione del Capricorno e non sarà più ostile. Questo cambiamento vi alleggerirà la vita…

Leone

Il mese più instabile non si smentisce neanche nel 2020. Sarà incostante, variabile, e dubbioso. Si registrano molti cambiamenti planetari che però per fortuna non sono molto preoccupanti. Osservate bene cosa accadrà da marzo a giugno dove ci saranno dei momenti significativi in questo anno. Forse vi manca l’amore spensierato di febbraio, ma avete qualche bella Luna dopo l’equinozio che vi può portare un gradito ritorno…

Vergine

Questo mese è estremamente dinamico. Ai potenti pianeti schierati a vostro favore, Giove, Saturno, Plutone, Urano e Marte, si aggiunge uno spettacolare Venere che si piazza in Toro il 5. Marte in Capricorno significa passione intensa e con Venere accanto a Urano in Toro non sfuggirete a innamoramenti improvvisi e totalizzanti. Quelli che sono completamente inaspettati e che fanno accantonare qualsiasi forma di logica e vi rendono super attivi…

Bilancia

È un mese molto dinamico, ricco di stimoli e di cambiamenti. Peccato che voi ci arriviate un po’ affaticati perché avete lavorato parecchio e Marte in Capricorno è pesante. In realtà è la famiglia a stancarvi, a volte le dinamiche fra genitori e figli, fra coniugi o con i parenti che possono diventare esasperanti. A marzo ci sarà un flash di luce sul vostro futuro: ci potrebbe essere un riavvicinamento fra ex che si erano persi di vista da molto tempo…

Scorpione

Ah questo cielo, così variabile, così eccitante, così tempestoso. È un anno esatto ormai che convivete con gli stimoli dell’elettrico Urano, che dal Toro vi pungola e vi chiede di diventare più dinamici, estroversi, avventurosi anche in amore. Saprete soffrire se capiterà attorno al 22, resisterete e incasserete al meglio. Se qualcosa non va, non abbiate paura a troncare una relazione inadatta che vi stare poco bene e vi fa dormire sonni poco tranquilli…

Sagittario

Il mese dei Pesci di solito non è tra i vostri preferiti, anche perché i cambi di Luna che avvengono in questo periodo sono in genere piuttosto pesanti. Quest’anno non fa eccezione: ci sono giornate faticose, poco limpide, siete di malumore, avvertite una sensazione di ansia e non ne comprendete il motivo. Attenzione a Venere che dal 5 diventa golosa e vi spinge a esagerare con i dolci e le pietanze ben condite. Siate meno paranoici…

Capricorno

Il cielo vi parla più chiaramente d’amore. Giovedì 5 Venere si sposta in Toro per intrecciare una ghirlanda con le prime rose rosse di primavera. I due innamorati dello zodiaco si scambiano raggi affettuosi, le provocazioni di febbraio sono lontane. Una lite nata quasi per caso il mese scorso potete risolverla adesso con poco sforzo, basta un messaggio affettuoso, un piccolo regalo. La tenuta fisica è ottima e potete godere di questa tonicità…

Acquario

“Potranno tagliare anche tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera”, scriveva Neruda. Questo mese pieno di novità e di cambiamenti stellari esprime forza e vitalità, quella di una stagione che per voi è fondamentale. Se a volte avete la sensazione che c’è qualcuno che rema contro, potreste avere in parte ragione, ma il modo migliore di difendersi è tirare dritto, non lasciarsi condizionare. Il resto del cielo è vivacissimo, come voi…

Pesci

Il mese del vostro compleanno è davvero magnifico per voi. Non c’è nemmeno una stella contraria nel vostro cielo. Tra la fine dell”inverno e l’avvento della primavera i pianeti mettono in risalto la vostra personalità, e vi tirano fuori da quella dimensione sognante e un po’ pigra alla quale spesso vi abbandonate. C’è un grandissimo fermento di idee, di contatti, tutto diventa più veloce, si adatta ai tempi moderni che marciano di click in click…