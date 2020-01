Polveri sottili: stop agli euro 5 in Piemonte, Lombardia e Veneto

È scattato a Torino e in altri 12 comuni dell’area metropolitana il divieto di circolazione per le auto diesel euro 5 costruite prima del 2013. Il blocco, in vigore per tutto oggi, giovedì 9 gennaio, è scattato col “semaforo rosso” previsto dall’accordo di Bacino padano, dopo 10 giorni consecutivi in cui le micropolveri hanno superato i 50 microgrammi al metro cubo. Complice il lungo anticiclone e le fitte nebbie sul Nord.

Oggi nuovo rilevamento

Lo stop ai diesel euro 5 si aggiunge alle limitazioni permanenti e al blocco dei diesel euro 4, in vigore da giovedì scorso. Oggi è in programma un nuovo rilevamento della presenza nell’aria di polveri sottili, che secondo le previsioni di Arpa Piemonte, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, dovrebbero salire ancora a causa del persistere dell’alta pressione e delle nebbie.

Le altre città

Una cappa di smog avvolge dunque la pianura padana. Lo stop agli euro 5 non riguarda solo Torino: li fermano anche altre città piemontese, Alessandria e Novi Ligure. In Lombardia confermati i divieti a Milano, nonostante il calo dello smog registrato domenica, ed estesi da domani anche nelle province di Lodi e Mantova. Divieti più rigidi a Cremona. Limitazioni revocate, invece, a Monza, Bergamo e Pavia.

Le proposte di Coldiretti

In Veneto, lo smog ha raggiunto il livello di allerta arancione: devono fermarsi i veicoli fino a diesel euro 4 compreso a Padova, Treviso, Venezia, Rovigo, Vicenza. Il rischio, se non ci sarà un calo dello smog è che a gennaio al Nord si arrivi anche all’ultimo livello, il “semaforo viola”, che blocca blocca tutte le auto euro 5 e introduce altre limitazioni ancora più severe. Per ridurre lo smog la Coldiretti propone di aumentare parchi e giardini, pubblici e privati, “perché le aree verdi ‘mangiano’ le micropolveri’. Un ettaro di piante – sostiene l’organizzazione agricola – in un anno elimina circa 20 chili di polveri e smog. Non si può continuare a rincorrere le emergenze – aggiunge la Coldiretti – bisogna intervenire in modo strutturale”.