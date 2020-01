Clima: 5 modi per contribuire a salvare il pianeta

Cambiamento planetario del clima: fra continenti che vanno a fuoco e Paesi inondati, il povero signor Rossi cosa può fare nel 2020? Molto più di quel che crede. Ok, abbiamo imparato a riciclare la plastica. La carta. Il vetro. Purtroppo (o per fortuna) sappiamo che nel nostro frigo non deve più entrare la carne rossa (gli allevamenti bovini con le loro emissioni sono responsabili del 60% dei gas serra e dell’inquinamento aria e acqua, secondo numerose ricerche come quella per esempio di Joseph Poore, il ricercatore dell’Università di Oxford: praticamente le mucche inquinano più delle auto). Ecco allora le 5 mosse da fare nel 2020.

1) Unirsi a un movimento

Perché va bene bandire la plastica, non sprecare l’acqua, ma la risposta a questa emergenza planetaria passa anche per un vero impegno sociale e politico. Un po’ come succedeva negli anni ’60 e ’70. Avete presente Greta e tutti i ragazzi che sono scesi in piazza? La pressione della gente, cioè dal basso, sui politici può fare una grande differenza.

Mai come adesso, ci sono tanti movimenti che si possono scegliere: Fridays for Future (il grande movimento studentesco globale nato da Greta Thunberg), Greenpeace (si può sostenere con delle donazioni, ma anche con volontariato e attivismo), Italian Climate network o Amici della Terra e tanti altri.

E si conta già un risultato di questo attivismo dal basso I movimenti giovanili sono stati riconosciuti come parte ufficiale alle negoziazioni climatiche all’Onu. Infatti all’interno della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici dell’Onu c’è una sezione che ha preso il nome di “YOUNGO”: è la rappresentanza dei più giovani.

2) Ridurre i consumi

Comprare meno (vestiti, oggetti vari, ma anche cibo che spesso va sprecato), abbassare il riscaldamento a casa, se si può. Usare meno luci accese e ovviamente guidare meno l’auto.

3) Firmare petizioni online

Il più diffuso portale di petizioni online è Change.org. Anche questi clic contano per farsi sentire. Cresce il livello di consapevolezza sociale. Si dà visibilità a tante questioni.

4) I programmi dei partiti

Sarà meglio cominciare a chiedere e informarsi su quello che hanno fatto fino a questo momento i vari gruppi politici. E sarà il caso di leggere il loro programma ambientale quando ci sono elezioni in vista.

5) La politica può fare davvero qualcosa?

Eccome. Per esempio, se è vero che i veicoli a motore sono i colpevoli di una buona dose di inquinamento, tasse sui veicoli più inquinanti, così come quelle sulla plastica possono fare una certa differenza. Ma queste misure devono anche tener conto delle necessità delle persone: se ho un’ auto diesel molto vecchia perché non ho i soldi per cambiarla e per legge non ci posso più circolare sulle strade, è una misura giusta o ingiusta? Se nasce una tassa sulla plastica e io ne sono un produttore, rimango senza lavoro e sono costretto a reinventarmi da zero? La soluzione non sarà automatica. Però la politica è sostenuta dalla comunità, proprio per trovare le soluzioni migliori.