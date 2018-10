Torna a farsi vedere la nebbia al Nord, ma di giorno temperature sopra i 20 gradi

Nubi e addensamenti, ma solo sull’estremo Nord-Ovest, con qualche pioggia sul Piemonte occidentale. Per il resto, prevedono gli esperti del sito Meteo.it, il tempo di oggi, lunedì 8 ottobre, migliora con il sole che torna un po’ ovunque e con la possibilità di isolati acquazzoni pomeridiani su Alpi Orientali, Appennino Emiliano, zone interne di Abruzzo e Molise, Basilicata, Puglia e Calabria Ionica. Torna a farsi vedere la nebbia mattutina in Pianura Padana e nelle valli del Centro, ma le temperature si mantengono su livelli gradevoli di giorno, con valori pomeridiani per lo più compresi tra 20 e 25 gradi.

Le previsioni di domani

Per quanto riguarda domani, martedì 9 ottobre,il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso in gran parte del Centro-Nord. “Possibilità di un po’ di nuvole e isolati acquazzoni pomeridiani sulle zone interne del Centro, tra Lazio e Abruzzo”, aggiunge Meteo.it. “Sarà una giornata in generale nuvolosa al Sud e sulle Isole: nel pomeriggio isolati acquazzoni e temporali su Basilicata, Puglia Meridionale, Calabria e Sicilia. Temperature senza grandi variazioni: massime vicine alla norma”.