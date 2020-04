Google maps si aggiorna: ora indica i ristoranti con consegna a domicilio

Google Maps si aggiorna. Il popolare sistema di navigazione del colosso di Mountain View ha integrato tra i suoi servizi due nuovi tasti che consentono agli utenti di trovare più facilmente i ristoranti con servizio a domicilio o d’asporto: “Asporto” e “A domicilio”.

Già presente su Android e Ios

Le novità, in distribuzione sia sugli smartphone con sistema operativo Android che Ios, rientrano in un piano più ampio finalizzato ad andare incontro alle necessità degli utenti di molti Paesi del mondo, Italia compresa, costretti a rimanere confinati all’interno delle proprie abitazioni, come raccomandato dalle misure restrittive entrate in vigore per cercare di arginare la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2, che hanno introdotto delle severe limitazioni agli spostamenti.

I due nuovi pulsanti sono posizionati in alto nell’interfaccia utente, esattamente al posto delle precedenti voci “Casa” e “Lavoro”. La nuova voce “Asporto” permette agli utenti di visualizzare un elenco di locali nelle vicinanze che offrono questo servizio. Tramite la voce “A domicilio”, invece, è possibile consultare i ristoranti che prevedono la consegna a domicilio, avendo un accesso diretto ai menù dove possibile. Entrambi i nuovi strumenti consentono di visualizzare anche l’orario di apertura dei ristoranti.