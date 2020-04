Riti della Settimana Santa in streaming e in tv: dove vederli a partire da domani

L’emergenza Coronavirus scompagina i riti della Settimana Santa, ma non cancella la Pasqua. Ma lo fa in una forma inedita: le funzioni religiose saranno officiate a porte chiuse e i fedeli per la prima volta potranno seguire le celebrazioni solo via streaming. Lo stesso papa Francesco ha dovuto officiare la funzione della Domenica delle palme in una basilica di San Pietro praticamente deserta.

I canali del Vaticano

Le cerimonie della Settimana Santa, dunque, verranno trasmesse in diretta sulla home page del portale ufficiale d’informazione della Santa sede, Vatican news, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube. Rai Uno e Tv2000 trasmetteranno le celebrazioni pasquali. Domani, giovedì 9 aprile, la Missa in Coena Domini andrà in onda alle 18, stesso orario per le celebrazioni della Passione di Cristo del Venerdì santo.

Meditazioni e veglia

Le meditazioni delle 14 stazioni della Via Crucis sono affidate quest’anno alla parrocchia del carcere di massima sicurezza Due Palazzi di Padova: ruoteranno attorno alle speranze, alle sofferenze, alle gioie e alle delusioni dei detenuti, delle guardie penitenziarie e degli educatori. La Veglia di Pasqua inizierà sabato alle 21, mentre alle 11 di domenica Francesco celebrerà la messa della Resurrezione di Cristo. Al termine il vescovo di Roma impartirà la solenne benedizione Urbi et orbi.

Tra sabato e domenica

Nella giornata di sabato, a dimostrazione dell’eccezionalità del momento, sarà venerabile, per la prima volta via social, la Sacra Sindone, conservata nel duomo di Torino. L’ultima ostensione del lenzuolo di lino, che secondo la pietà popolare avrebbe avvolto il cadavere di Gesù – gli esami del carbonio 14 nel 1988 hanno invece datato il telo fra il 1260 e il 1390 -, risale a due anni fa. Per Francesco la Sindone è “l’icona dell’amore più grande”. Infine, domenica Rai1 trasmetterà tutti i principali eventi, a iniziare dalla funzione delle 11 del papa.