Maltempo: da mercoledì “alluvioni lampo” su Liguria e Toscana

Vortice artico pronto ad investire l’Italia con nubifragi, grandine e forte vento. È già iniziata la fase di peggioramento del tempo e, dopo la perturbazione partita oggi, lunedì 7 ottobre, ne seguirà una successiva proveniente dal Nord Europa. Lo scrivono gli esperti del sito IlMeteo.it secondo cui “giungono sempre più conferme sul profondo ciclone ricolmo di aria polare in discesa dalla Scandinavia pronto a tuffarsi nel bacino del Mediterraneo dalla valle del Rodano”.

Violente raffiche a Messina e Catania

Dopo aver colpito il Nord Italia, “la perturbazione investirà i settori tirrenici e in Sardegna con la possibilità di temporali anche a Roma e Napoli. Col passare delle ore il peggioramento si estenderà tuttavia anche a Calabria e Sicilia, dove non sono da escludere veri e propri nubifragi. Massima attenzione sulle province di Messina e Catania dove sono attese le precipitazioni più forti con locali grandinate. In questa fase soffieranno anche fortissimi venti di maestrale (a più di chilometri orari sulla Sardegna e sulla Sicilia) e di Bora invece sui settori adriatici”.

Domani una tregua

Per domani, martedì 8 ottobre, “ultimi rovesci temporaleschi andranno a interessare i settori ionici siciliani. Sul resto del Paese invece le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento grazie a una temporanea rimonta dell’alta pressione. Si tratterà però solamente di una pausa: infatti, già da mercoledì 9 un nuovo flusso instabile in discesa dal Nord Europa causerà una nuova ondata di forte maltempo a partire dai settori nord-occidentali in trasferimento poi al resto del Centro-Nord”.

Le zone più colpite

Le zone più a rischio saranno la Liguria di Levante e l’alta Toscana (locali “alluvioni lampo”) e successivamente Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio possibili rovesci temporaleschi anche su Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia tirrenica.