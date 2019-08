Abbronzarsi mangiando: tanta frutta colorata per una tintarella perfetta

Prudenza negli orari (vietatissima la fascia che va da mezzogiorno alle 16), ma esporsi al sole fa bene alla salute perché aiuta a sintetizzare la vitamina D con benefici sulle ossa e sulla pelle. Oltre alle creme protettive, agli integratori e alla prudenza raccomandata dagli esperti, una buona abbronzatura passa anche dall’alimentazione che deve privilegiare la frutta colorata e verdura a foglia larga.

A caccia di vitamina A

Innanzitutto la principale alleata è l’acqua. Secondo Carla Lertola, specialista in scienza dell’alimentazione, la pelle va nutrita “bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno anche per reintegrare i sali minerali persi col sudore”. Inoltre occorre dare priorità a frutta e verdura. Più nello specifico, si deve preferire quella che contiene vitamina A, come le albicocche, il mango, le carote, il tarassaco, la rucola, i pomodori e i peperoni.

Non dimenticare la vitamina C

Altrettanto importante è la vitamina C. Mentre la A favorisce la produzione di melanina e combatte i radicali liberi, la C agisce in termini positivi sulle difese immunitarie della pelle e favorisce il collagene. Dove si trova? In kiwi, fragole, uva, lattuga, radicchio verde e di nuovo pomodori e peperoni.

Tutti i cibi consigliati

Coldiretti ha stilato la lista degli ortaggi e della frutta che aiutano l’abbronzatura:

1. carote, che contengono 1.200 microgrammi di vitamina A;

2. spinaci e radicchio (500-600 mcg);

3. albicocche (350-500 mcg);

4. cicoria e lattughe (220-260 mcg);

5. melone giallo (200 mcg);

6. sedano (180-200 mcg);

7. peperoni (100-150 mcg);

8. pomodori (50-100 mcg);

9. pesche (100 mcg);

10. cocomero e ciliegie (20-40 mcg).

Questi alimenti si possono inoltre integrare con altri cibi: