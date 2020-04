Oggi l’Eurogruppo, l’Italia: “Eurobond fino a 1.500 miliardi”

La “risposta economica allo shock da coronavirus”, allo studio dell’Eurogruppo che si riunisce oggi, martedì 7 aprile, vale per adesso circa 500 miliardi di euro. Prevede l’utilizzo del fondo salva Stati, il Mes, alleggerito dalle condizionalità, la creazione di un meccanismo anti-disoccupazione e nuova liquidità alle imprese tramite la Bei. Su questi tre elementi che guardano all’emergenza il consenso tra ministri è sempre più vicino, mentre è ancora scontro sulla strategia di medio-lungo termine e sull’idea di creare una forma di emissioni comuni come eurobond, Coronabond o Recovery bond.

Il tema delle “emissioni comuni”

Sul tavolo dell’Eurogruppo arriveranno diverse proposte che declinano il tema “emissioni comuni”, ma nessuna dà cifre. Il fronte del Nord è contrario a tutte. Quella francese è la più dettagliata: un fondo temporaneo (5-10 anni) alimentato da garanzie comuni, gestito dalla Commissione Ue che emetterebbe bond, così come farà per Sure. I commissari Gentiloni – in linea con il premier italiano Giuseppe Conte – e Breton propongono una cosa simile: un Fondo per la rinascita che abbia una capacità di bilancio propria, che emetta obbligazioni a lungo termine fino a raggiungere i 1.500 miliardi di euro necessari alla ripresa, in pratica anticipando il prossimo bilancio Ue 2021-2027.