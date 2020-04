Una pastiera fatta bene, ecco gli ingredienti per realizzarla come da tradizione

In occasione della Santa Pasqua, Nutrizione&Benessere in collaborazione con “due tortore in cucina” (nella foto sotto) commenta un dolce tipico della nostra tradizione partenopea: “La pastiera “

Vorrei ricordare che in questo periodo particolare parlare della giornata di festa e quindi libera, visto che siamo da circa un mese in casa, sembra riduttivo, ma diamo onore alla festa :

Una fetta di pastiera è circa 510 kcal. Essendo l’equivalente di un pasto completo, lo consiglierei a cena, accompagnato magari da una tisana allo zenzero …

Ecco i quantitativi necessari per due pastiere di 18 centimetri:

Crema di grano:

Grano precotto – 500 g

Latte – 175 ml

Burro – 50 g

Zucchero – 40 g

Buccia grattugiata di un limone

Crema di ricotta:

Ricotta – 250 g

Zucchero – 250 g

Crema pasticciera:

Latte – 500 ml di

Rossi d’uovo – 4

Zucchero – 100 g

Amido di mais – 50 g

Buccia grattugiata di un limone

Pasta frolla:

Farina – 500 g

Burro – 250 g

Zucchero – 200 g

Rossi d’uovo – 100 g

Buccia grattugiata di un limone

Aromi

Acqua di fior d’arancio -q.b.

Cannella – 1 cucchiaino

Scorza di 1 limone biologico

Scorza di 1 arancia biologica

Ricordiamoci di consumare prodotti italiani fatti da aziende Italiane! Buona Pasqua a tutti.