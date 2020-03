Zingaretti: “Mi ha colpito il coronavirus, combatterò” (video)

Il segretario del Pd Zingaretti è stato colpito dal Coronavirus. Lo ha annunciato con un video su Facebook, in cui assicura di sentirsi bene e di rispettare tutti i protocolli sanitari previsti.

L’uomo politico ha poi aggiunto che in Regione sarà sostituito dal vicepresidente e al partito Democratico dal vicesegretario Orlando. Infine ha assicurato che “combatterà il virus” come ha chiesto di farlo agli italiani.

“I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto. Lo ha annunciato Nicola Zingaretti nel video su Facebook, che vedete in basso.

Sopra il video postato dall’uomo politico su Facebook.

5.000 nuovi impianti per la ventilazione assistita

Si apprende, intanto, che sono in arrivo 5.000 impianti per la ventilazione assistita per potenziare i reparti di terapia intensiva. Secondo quanto previsto dalla bozza del decreto sulla sanità sul tavolo del Consiglio dei ministri, per gestire i pazienti critici contagiati dal Coronavirus gli acquisti saranno affidati alla Protezione Civile che potrà procedere, attraverso Consip, in deroga alle procedure ordinarie per gli appalti e quindi in modo più rapido. Per questi acquisti sono previsti 185 milioni, che al momento avrebbero ancora problemi di coperture.