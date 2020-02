Fra una settimana è San Valentino: tutte le mete in rosa per una fuga romantica

San Valentino sta diventando come il Black Friday. Fioccano le offerte, dagli elettrodomestici ai profumi. Se preferite scappare da questo tourbillon di prove d’amore in saldo, allora concedetevi una vacanza scegliendo tra una di queste mete.

Diffidare dalle imitazioni

Se c’è un luogo in Italia che può rivendicare con orgoglio di essere la città degli innamorati questo è Vico del Gargano, uno dei borghi più belli d’Italia. Qui si trova il “vicolo del bacio”, una stradina nei pressi della Chiesa di San Giuseppe larga non più di 50 centimetri e lunga meno di 30 metri, dove gli innamorati sono costretti a sfiorarsi.

San Valentino è patrono di Vico che fa parte del Parco nazionale del Gargano e ogni anno viene celebrato con un ricco programma di eventi tra sacro e profano. Dall’11 al 14 febbraio il paese si anima con mostre, musica, gastronomia e riti come la processione della statua del Santo, lungo le vie del paese addobbato con agrumi e alloro. Momento clou martedì 14 febbraio, alle 21.30, con il lancio dei palloncini e delle lanterne nella piazza del centro storico.

Lido in love

Venezia si conferma capitale degli innamorati. Secondo un’indagine di Hundredrooms, motore di ricerca di appartamenti turistici in Italia e nel mondo, il capoluogo veneto registra il 90% degli alloggi prenotati in occasione del 14 febbraio. Per San Valentino la Serenissima si veste di rosso con Lido in Love, una serie di appuntamenti dedicati all’amore. Il Gran Viale e piazzale Santa Maria Elisabetta accoglieranno gli innamorati di tutto il mondo con il Love Market, mercatino aperto dalle ore 11 alle 19 nel piazzale; la postazione Selfie in Love, dalle 16 presso l’approdo Actv; il Love Mob #sayIloveyou, una dichiarazione d’amore simultanea per tutte le coppie alle ore 17 e tante altre iniziative. Lido in Love è parte delle iniziative promosse in occasione del Carnevale.

Terme mon amour

Vacanza vuol dire anche relax e dove se non alle terme? Quelle dell’Emilia Romagna – 24 centri termali in 19 località da Salsomaggiore a Riccione – propongono pacchetti per tutte le tasche e per tutti i gusti. A Salsomaggiore Palazzo Berzieri, piccolo gioiello che combina gli stili Liberty, Art Decò e orientale, ospita terme, piscine, idromassaggi e hammam. Per San Valentino è aperto dalle 10 alle 18. La Day spa costa da 40 euro, con massaggio incluso 160 euro a coppia. Info: 0524/582611. Un week end d’amore fra una piscina termale e i vigneti nel cuore della Romagna, a Bertinoro. È il San Valentino proposto dal Grand Hotel Terme della Fratta. Il costo di 92 euro comprende un pernottamento, mezza pensione, cena a cura dello Chef Fabio Testori, spa termale fino alle 23, bike e bastoncini Nordic Walking, palestra. Info: 0543/46091. A Riolo Terme, stazione di villeggiatura dal 1870, la serata del 14 si festeggia nella piscina termale con buffet dinner dello chef Ciro Adamo sulla terrazza panoramica. Costo 48 euro a persona. Pernottamento a richiesta. Info: 0546/71045. Altre proposte sono disponibili sul sito Emiliaromagnaterme.

“I found my love in Portofino”

L’amore, si sa, è fatica. Lo sanno bene quelli che domenica 12 febbraio si cimenteranno nella passeggiata con le guide del Parco di Portofino lungo il sentiero che da San Rocco di Camogli arriva al Passo del Bacio, per proseguire sino a San Fruttuoso. Percorso che offre scorci mozzafiato, ma da percorrere con attenzione. Info su Parco naturale regionale di Portofino e su EnjoyCamogli.