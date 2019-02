69° Sanremo: il festival recupera nella seconda serata, ma non abbastanza

Sono stati 10.805.000 gli spettatori che ieri, mercoledì 6 febbraio, hanno seguito la seconda serata di Sanremo. Lo share, dunque, si attesta al 38.79% per quanto riguarda la prima parte mentre la successiva (dalle 21.26 all’1.04) davanti al video ci sono stati 9.144.000 spettatori arrivando al 47.3%.

Rispetto al 2018 e 2017

Il festival registra un calo rispetto al 2018 mentre rispetto a 2017 migliora. Il miglioramento riguarda i valori percentuali, non quelli assoluti. Più nel dettaglio, la forbice con lo scorso anno era stata di 1 milione e mezzo di persone e l’1,6%, questa volta la differenza non è così ampia. La seconda serata del Festival 2018 infatti aveva raggiunto 9 milioni 687 mila ascolti, pari al 47,7%

Silvestri, Arisa e Berté salgono in classifica dopo la serata di ieri

69° Festival di Sanremo, si cominciano a mescolare le carte. Alla fine della seconda serata, la classifica parziale sulla base del voto della giuria della sala stampa, che pesa per il 30% vede nella zona alta, quella blu, Daniele Silvestri, Arisa, Achille Lauro e Loredana Bertè. Nella zona gialla, quella intermedia, Ex-Otago, Il Volo, Ghemon, Paola Turci; nella zona bassa, quella rossa, Federica Carta e Shade, Nek, Negrita, Einar. Stando ai molteplici eventi della seconda serata, l’Auditel dovrebbe migliorare rispetto alla prima. Fra qualche ora si saprà. Il premio alla carriera di Pino Daniele

Un evento della serata di ieri è stato il premio alla carriera (e alla memoria) di Oino Daniele.

Le figlie, Cristina e Sara, hanno ritirato sul palco dell’Ariston il Premio Città di Sanremo alla carriera dedicato al padre. “In quarant’anni di incisioni discografiche e di esibizioni dal vivo – si legge nella motivazione – Pino Daniele ha saputo imporsi come figura di spicco e completa nel panorama della canzone d’autore italiana, mantenendo un legame fortissimo con la tradizione napoletana e guardando sempre con coraggio artistico e curiosità alle musiche del mondo”.

Baglioni ha salutato anche gli altri figli del cantautore napoletano, scomparso quattro anni fa: il primogenito, Alex, e Sofia e Francesco, figli di Fabiola Sciabbarrasi. Ha poi citato una sua canzone che lo lega a Pino Daniele, ‘Io dal mare’ aggiungendo: “Pino si è avvantaggiato, poi lo seguiremo ed andremo a nuotare anche noi nella più belle delle acque nel più bello dei cieli”. Sara Daniele ha ringraziato Baglioni e il comune di Sanremo: “Papà sarebbe veramente onorato di questo premio. E’ un grande onore anche per noi figli”. Le ha fatto eco Cristina: “Grazie anche al pubblico, ai fan che ci sostengono e vivono attraverso il suo immenso patrimonio artistico”.

Male l’Auditel della prima serata

Va male, molto male – per quanto riguarda gli ascolti in tv – la prima serata del 69° Feqstival di Sanremo. Ma lo si era intuito già da alcune “lentezze” del programma e da una scaletta che non ha favorito Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Poche sorprese anxhe dagli ospiti: i Bocelli e Giorgi asono sembrati una “minestra riscaldata”.

Ma passiamo ai numeri, diffusi da Davide Maggio: “Martedì 5 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.47 alle 21.13 – Sanremo Start ha fatto segnare 10.956.000 spettatori pari al 38.66% mentre la prima serata del Festival di Sanremo 2019 ha conquistato 10.086.000 spettatori pari al 49.5% di share.

Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.16 alle 23.56 – ha ottenuto 12.282.000 spettatori con il 49.4% mentre la seconda parte – dalle 0.01 all’1.14 – ha raccolto 5.120.000 spettatori con il 50.11%.

Il peggior dato dal 2008

In valori assoluti è il peggior dato dal 2008, rispetto all’anno scorso c’è da considerare lo scorporo del primissimo segmento che ora è diventata Sanremo Start.

Stasera Sanremo 69 ci riprova con la seconda serata. Difficile da risollevare quando si parte così male.

Un festival nazional-popolare

“Un festival nazional-popolare o popolar-nazionale che dia la fotografia di oggi. Con un cast coraggioso e canzoni interessantissime, che, a parer mio, danno l’idea della nostra musica di oggi. Il resto lo faremo con gli ospiti, con Virginia Raffaele e Claudio Bisio”. Parla così Claudio Baglioni per presentare la rassegna canora che parte stasera, martedì 5 febbraio, per concludersi sabato 9.

L’incognita Fiorello

“L’anno scorso ero dittatore e il vincitore l’avevo deciso io, quest’anno sono dirottatore e non lo so”, scherza Baglioni rispondendo su Rai1 alle domande di Fabio Fazio: “Non c’è due senza tre. O per dirla come il poeta, Chi ci sarà dopo di te?”, citando la canzone Mille giorni di te e di me. E su una possibile presenza di Fiorello, risponde serafico: “È talmente imprevedibile… Per quanto ne sappia io, no. Se arriva, lo fa a mia insaputa”.

I grandi nomi

Andrea Bocelli, che festeggia 25 anni dalla vittoria tra le Nuove Proposte, insieme al figlio Matteo e Giorgia aprono il festival. Seguono Marco Mengoni con Tom Walker mercoledì mentre Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso e Antonello Venditti si esibiscono giovedì. Luciano Ligabue e il duo Raf-Umberto Tozzi salgono sul palco dell’Ariston venerdì. Sabato gran finale con Eros Ramazzotti, Luis Fonsi, ed Elisa. Rimane l’interrogativo di Ariana Grande.

Attori e volti noti

Tra gli artisti non canori, tornano Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, protagonista quest’ultima di uno sketch con Bisio. Ci sono Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, nelle vesti di “padrini” dei due vincitori di Sanremo Giovani, Einar e Mahmmod, che entrano tra i big. Presenti anche Claudio Santamaria, Michele Riondino e Laura Chiatti, sulle note di Lucio Battisti e di “Un’avventura”, titolo del loro nuovo film in uscita il 14 febbraio.