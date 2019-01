In arrivo corrente artica: ancora neve e gelo al Sud

Termometri su e giù. Fa ancora freddo sull’Italia, in particolare di notte e di mattina presto, quando si registrano valori sottozero, soprattutto sulle pianure del Nord e in alcune aree interne del Centro. E se i termometri provano a risalire verso valori meno rigidi, il tentativo andrà a buon fine solo per pochi giorni: da oggi, lunedì 7 gennaio, infatti, freddo e gelo potrebbero tornare ad alzare la voce, fanno sapere gli esperti del sito IlMeteo.it.

Discesa dall’estremo Nord

Con la nuova settimana, inoltre, specialmente fra mercoledì 9 e giovedì 10, l’alta pressione tornerà a ritirarsi verso Ovest, muovendo il suo baricentro anche verso Nord e innescando la discesa di nuove masse d’aria molto fredda verso il nostro Paese. Vediamo nel dettaglio.

Lunedì e martedì

Oggi alta Pressione in rimonta sull’Italia: attesa quindi una prevalenza di sole su buona parte dei settori. Locali piovaschi solamente sulla Calabria Ionica. Ma si tratterà solo di una brevissima pausa. Infatti già domani, martedì 8 gennaio, condizioni in peggioramento a causa dell’arrivo di nuovo vortice depressionario in rapida discesa dal Nord Europa: le regioni più colpite da questa nuova sciabolata artica saranno di nuovo quelle centro-meridionali, con piogge e temporali localmente intensi specie sui settori tirrenici tra Lazio, Campania e Calabria.

Mercoledì

Mercoledì torneranno ad imbiancarsi gli Appennini, inizialmente al di sopra dei 1.000 metri e poi, in calo, nella giornata di mercoledì fino agli 800 metri. Attenzione, ricorda il sito IlMeteo.it, “il ciclone andrà attiverà forti venti occidentali, con raffiche fino ad oltre 80 chilometri orari sulla Sardegna e sul basso Tirreno”.

Giovedì

Infine giovedì 10 gennaio, rovesci e temporali tra Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. La quota neve è prevista in ulteriore calo, fino a quote collinari, specie sulle aree interne della Campania. Rimarrà invece ancora ai margini il Nord, dove avremo una prevalenza di sole per buona parte della prossima settimana e precipitazioni quasi assenti.