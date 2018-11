Piatti di plastica tossici: ecco i lotti Elios e Sea Party ritirati da negozi e supermercati

Il rischio è che sostanze dannose possano contaminare i cibi. Per questo il ministero della Salute ha richiamato alcuni i lotti dei piatti monouso in plastica Elios e Sea Party prodotti dalla T&M Trade & Marketing di Bari. Il primo lotto è stato quello dei piatti bianchi fondi in polipropilene (codice 1ELIOSFO8 lotto 20180807).

Altri lotti

Gli altri lotti richiamati sono della Sea Party: 1SEAPARTYFO10, 1SEAPARTYPI12, 700SEAPARTYFO, 700SEAPARTYPI, 500SEAPARTYFO28, 500SEAPARTYPI30. Quelli della Elios, invece, sono: 1ELIOSFO8, 1ELIOSPI10, 700ELIOSFO12, 700ELIOSPI14, 500ELIOSFO18, 500ELIOSPI20

Confermato dai test

Il problema è stato rilevato dopo analisi sulla migrazione delle sostanze condotte dall’Arpa Puglia. Dunque, chi li avesse acquistati non deve utilizzarli e riportarli al punto vendita per il rimborso o la sostituzione.