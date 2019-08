A Cetara in costiera amalfitana la mostra su Picasso e l’Africa fino al 15/9

Cetara: Il primo impatto per chi proviene da Salerno è l’incontro-scontro con l’imponente Torre vicereale posta a guardia dell’antico borgo di pescatori. Oggi, di proprietà comunale è diventato Museo Civico conquistando un posto di rilievo nel panorama culturale nazionale. In questa torrida estate 2019 si segnala la mostra Picasso e l’Africa: alle origini della Forma, inaugurata il 16 luglio prosegue fino al 15 settembre.

Un ricco catalogo con oltre cento opere

Sono esposte più di cento opere di cui quaranta del maestro spagnolo Pablo Picasso, 32 incisioni ad acquaforte e acquatinta puntesecca e bulino del poema “Corps perdu” di Aimé Césaire, ed alcune ceramiche, e più di sessanta opere di artisti moderni e contemporanei a partire da: Richard Dölker, Melkiorre Melis, Guido Gambone, Salvatore Procida, Giosuè Procida, Frédéric Bruly Bouabré, Edward Saidi Tingatinga, George Lilanga; Bruno Gambone, Seyni Camara, Jak Katarikawe, Stefania Mazzola, Reinata Sadimba, Mimmo Paladino, Angelo Casciello, Monica Amendola, Sergio Scognamiglio, Christian Leperino.

Omaggio a Ugo Marano

Il Museo Civico di Cetara non poteva in questa occasione far un omaggio a Ugo Marano artista visionario ed eclettico di livello internazionale che impregna con le sue opere le sale espositive, sembra quasi che il suo spirito artistico aleggia nella splendida Torre. Ci dice lo storico dell’arte e curatore della mostra, Marco Alfano:”La mostra nasce da un intento tematico che è quello di mostrare come l’immaginario africano sia molto importante per la creatività di Picasso.

L’ispirazione africana

Noi conosciamo bene che all’inizio della grande esperienza cubista Picasso si è ispirato a molte creazioni africane, per esempio in Les demoiselles d’Avignon si è valso di riferimenti a maschere e a sculture africane di cui lui era grande collezionista, però questa mostra cerca di puntualizzare l’attenzione su un altro momento importante: l’incontro di Picasso con il poeta Aimé Césaire”.

La negritudine di Césaire

L’incontro con il poeta martinicano apre all’artista spagnolo nuove prospettive sull’arte africana che fino a quel momento non aveva compreso. Césaire è il promotore di una corrente culturale che si chiama “negritude” (negritudine) e richiama attorno a sé numerosi artisti e poeti africani che si propongono di sostenere l’identità culturale e politica del Continente africano. Césaire apre a Picasso un orizzonte nuovo: Il Maestro spagnolo riesce a vedere in un’ottica diversa l’Africa, la cultura africana come non l’aveva vista prima ed infatti inizia ad avere influenze africane in tutta la sua produzione. Un’altra produzione artistica influenzata dall’arte africana è la ceramica di questo periodo di cui sei ceramiche originali sono esposte in mostra insieme alle incisioni di Picasso.

Gli artisti “contaminati”

Ma la “negritudine” conquista anche artisti che operano in Italia e in modo particolare in Costa d’Amalfi: Richard Dölker, Guido Gambone, Salvatore Procida, Giosuè Procida, Melchiorre Meris che hanno un periodo africano le cui opere si possono ammirare in esposizione.

L’ultima sezione della mostra è quella intitolata “Ugo Marano e gli africani”, il grande artista cetarese scomparso a solo 68 anni, con le sue opere esposte dialoga e si confronta con gli artisti africani: Frèderic Bruly Bouabré, Edward Saidi Tingatinga, George Lilanga, Seyni Camara, Reinata Sadimba, Jak Katarikawe.

L’organizzazione della mostra sostenuta dalla Regione Campania, promossa da Scabec si è avvalsa della collaborazione della Direzione dei Musei Provinciale di Salerno. Da segnalare il videomapping prodotto dal MAV (Museo archeologico virtuale) di Ercolano nella Sala della Roccia. Un’ulteriore attrazione per una mostra che rimarrà negli annali della storia cittadina.

