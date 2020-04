Oggi è il Carbonara Day: iniziative social e sfide online all’ultimo piatto

Torna oggi, lunedì 6 aprile, il Carbonara Day, quarta edizione della spaghettata virtuale e globale che vede cuochi, grandi chef, e i tanti cultori nel mondo di questo piatto simbolo della cucina romana mettersi ai fornelli muniti di uova, guanciale, pepe e pecorino per poi raccontare tutto, dalla preparazione all’assaggio, sui social. Per un giorno forse peserà meno la formula #iorestoacasa dettato dalle misure di contenimento per prevenire rischi di contagio e questo gustoso primo piatto può diventare a suo modo un simbolo di resilienza e coesione. “Dal balcone, dal divano, o dalla cucina di casa, il 6 aprile condividete sui social una #CarbonaraHomeMade: è l’invito dei Pastai di Unione Italiana Food e International Pasta Organisation.

In tempi di Covid-19

La pandemia da Covid-19 non permette quest’anno la celebrazione nei ristoranti e in trattoria, ma proprio per l’emergenza sanitaria la pasta alla carbonara, magari monoporzione per il distanziamento necessario in tempi di quarantena, sarà il comfort food per tanti. Una “platea potenziale di 500 milioni di persone”, stimano i promotori, e comunque una certezza di piacere tra tante incertezze.

Le comunità virtuali

Su Twitter, Facebook e Instagram, per 24 ore dibattito social sulla ricetta di pasta più amata e imitata. Interverranno “Carbonara Master” come Arcangelo Dandini, Alba Esteve Ruiz, Nabil Hajassan, Marco Martini e Luciano Monosilio, che prepareranno in un live dalle loro cucine la ricetta classica. Mentre gli chef Giulio Terrinoni e Kotaro Noda regalano alla community WeLovePasta un video della loro versione rivisitata, l’uno nella versione di mare, l’altro alleggerita.

La versione di Barilla

Inoltre per il Carbonara Day Barilla anche quest’anno ha organizzato una serie di appuntamenti virtuali, sul canale Instagram @Barilla, per riunire tutti i Carbonara lover del mondo, i quali avranno l’occasione di cucinare insieme agli chef Andrea Tranchero, Lorenzo Cogo e Lorenzo Boni. Una vera e propria staffetta live dove tre stelle della cucina italiana realizzeranno la propria interpretazione di Carbonara da tre continenti.

Gli appuntamenti

Si inizia da Singapore, dove a partire dalle 10 di mattina – orario italiano – lo chef Andrea Tranchero preparerà la Carbonara vegetariana. Alle 12:30, a Vicenza, sarà la volta dello chef stellato Lorenzo Cogo che darà il suo tocco alla ricetta tradizionale del piatto e alle 19, stavolta live dal canale @Barillaitalia, proporrà un’interpretazione alternativa alla ricetta classica. A Chicago, invece, alle 18:30 italiane lo chef Lorenzo Boni preparerà la sua Carbonara per il pubblico americano.