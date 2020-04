“A casa con Coop”: con Rakuten tv e Storytel, un comfort kit per tutti

“A casa con Coop” è il progetto che Coop ha ideato, insieme a Rakuten TV e Storytel, e con la collaborazione di Librerie.coop, per essere più vicina agli italiani costretti a casa dall’emergenza: un sistema di donazione di servizi di informazione, intrattenimento e attività fisica.

Abbandonando l’ambito del punto vendita, Coop ha deciso di realizzare un “comfort Kit”, ovvero un’ampia gamma di offerte che accompagnino le persone in diversi ambiti di intrattenimento: dall’informazione, all’ascolto e alla lettura di libri, dalla visione di film all’attività fisica supportando le lezioni yoga online di Lifegate. Un modo per prolungare la presenza di Coop anche oltre il momento di fare la spesa.

Dall’8 aprile quotidiani e riviste

Le offerte verranno attivate secondo un calendario progressivo: dall’8 aprile saranno disponibili quotidiani e riviste, dal 9 gli e-book, dal 10 i film e dall’11 i podcast e gli audiolibri.

Un’operazione speciale, della durata iniziale di circa un mese, che raggiungerà almeno 200.000 persone in tutta Italia.

Al fianco di Coop due partner d’eccellenza: Rakuten TV, una delle più grandi piattaforme europee di video on demand con un catalogo ricchissimo di film a noleggio e in streaming sia a pagamento sia free con i canali Kids, Film e Rakuten Stories che offre contenuti originali ed esclusivi come Matchday: Inside FC Barcelona, MessiCirque, Inside Kilian Jornet, il prossimo documentario Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato, oltre ad una sezione family e una dedicata alle serie TV, e Storytel, la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast forte di un catalogo di oltre 100.000 titoli (in italiano, inglese e spagnolo) tra cui molte esclusive in continuo aggiornamento, la cui promozione partirà l’11 aprile. Coinvolte anche Librerie.coop, la catena indipendente di oltre trenta librerie, progettata e realizzata da Coop Alleanza 3.0.

Un sito speciale per gli interessati

Per le richieste degli interessati sarà disponibile il sito www.acasaconcoop.it da cui verranno erogati tutti i codici per l’accesso ai servizi. Per ciascun servizio verranno distribuiti codici di accesso per singole attivazioni (film a noleggio o ebook da scaricare) o per sottoscrizioni almeno mensili senza alcun costo. È previsto che ciascun utente potrà scegliere un solo servizio.

Donati 500.000 codici da film a 60.000 utenti

Nel caso specifico di Rakuten TV (www.rakuten.tv), l’accordo siglato con Coop Italia parte da un presupposto comune, ovvero far sentire i consumatori al centro di un sistema di attenzione e cura speciale dedicato a loro. In questa ottica saranno donati ben 500.000 codici (un codice un film) a oltre 60.000 utenti, prevedendo così la possibilità per ciascun utente che si iscriverà alla piattaforma di ricevere ben 8 codici. Analogo l’intento comune che lega Coop a Storytel (www.storytel.com/it) e che amplia fino a 2 mesi la possibilità per 150.000 utenti di godere dell’ampia offerta. Sempre sul versante libri, Librerie.coop, in collaborazione con il Gruppo editoriale Giunti, metterà a disposizione on line 50 titoli in ebook gratuiti, per un totale di 10.000 copie digitali, con un assortimento ampio e trasversale di generi e argomenti per tutta la famiglia.

Tanti ebook gratuiti da librerie coop

Tramite la registrazione sul sito www.librerie.coop.it, i beneficiari di “A casa con Coop” potranno inoltre scaricare gli ebook gratuiti della campagna #iorestoacasaeleggo con #libreriecoop e ottenere ulteriori condizioni di favore.

5.000 abbonamenti a quotidiani e riviste

Completano l’offerta 5.000 abbonamenti a diversi quotidiani e riviste: Corriere della Sera, Repubblica e Gruppo QN (La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino), Donna Moderna e Elle, e la possibilità di fruire di 16 lezioni online di smart yoga per adulti e bambini per la durata di 4 settimane grazie alla collaborazione con Lifegate.