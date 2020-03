Coppa Davis, a Cagliari Italia Corea del Sud 2 a 0, vince anche Mager in due set

Gianluca Mager vince il suo primo incontro di Coppa davis, battendo il numero uno sud-coreano Nam. L’azzurro (che nel secondo set ha chiamato un medical time out per un risentimento alla coscia destra, ha vinto in due set: 6-3, 7-5.

Al termine della prima giornata l’Italia, quindi, è davanti per 2 a 0. Un ottimo inizio di queste qualificazioni.

Domani, sabato 7 marzo, il capitano Barazzutti schiererà la coppia Sonego-Travaglia contro Nam e Song.

La vittoria di Fognini

Alla fine i due tennisti, rispettando le norme igieniche, si sono salutati solo con un colpo del pugni. Tutto vuoto, come previsto, lo stadio.

Gli incontri di Cagliari

Sarà Fabio Fognini a dare il via alla sfida di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud stamattina al circolo Tennis di Monte Urpinu a Cagliari opposto al numero due asiatico Duckee Lee.

Lo ha deciso il sorteggio ieri mattina a Cagliari con le squadre schierate ai lati del tavolo principale occupato dall’arbitro spagnolo Javier Moreno, dall’ambasciatore del tennis italiano Nicola Pietrangeli e dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Nel secondo match sarà Gianluca Mager a sfidare Nam. Domani, sabato 7 marzo, il capitano Barazzutti schiererà la coppia Sonego-Travaglia contro Nam e Song.

Ultimi due match: Fognini-Nam e Mager-Lee. Tutte le gare si svolgeranno a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus.