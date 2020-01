Shopping del 6 gennaio: i centri commerciali aperti oggi città per città

Ultimo giorno di vacanza oggi, lunedì 6 gennaio, perché – come dice il detto popolare – “arriva l’Epifania e tutte le feste si porta via”. Per fortuna, però, quest’anno c’è da godersi l’intera giornata. E, al contrario di quando accaduto a Capodanno, con una serrata quasi totale, saranno parecchi i centri commerciali e i supermercati aperti in tutta Italia.

A Milano e provincia

A Milano e provincia lavorano regolarmente il Gigante e l’Esselunga di Assago (per il secondo marchio più o meno tutti sono accessibili), il Bonola del capoluogo, il centro commerciale Rho Center, il Sedriano Shopping Center e il Parco Shopping Center di Vanzaghello.

Dal Piemonte alla Toscana

In Piemonte, ci sono il Parco Commerciale e Le Due Valli di Rivalta e in generale tutte le principali gallerie commerciali in provincia di Torino. A Trieste, invece, serrande alzate alle Torri d’Europa e all’Ipercoop Montedoro FreeTime mentre in Toscana si possono raggiungere tutti i punti vendita Esselunga e il Mediaworld Pisanova, a Pisa.

In Veneto

In Veneto hanno annunciato l’apertura il Parco Commerciale Clodi di Chioggia, il Valencenter di Marcon, il Cadoro di Mestre, l’Emisfero di Mirano, il Polo di Venezia e il Cadoro di Chirignano.

Tra Bologna e Roma

A ridosso di Bologna ci sono il Marco Polo, gli Esselunga, il Centronova di Castenaso e la Corte Cadoro del capoluogo. Aperto anche l’Apple Store di Bologna. Infine nel Lazio aperto il centro commerciale La Scaglia di Civitavecchia e tutti gli store della capitale: il Parco Leonardo di Fiumicino, Euroma 2, Porte di Roma e RomaEst.