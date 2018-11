Simon&TheStars della settimana: Gemelli novità dietro l’angolo, Scorpione a caccia di avventure

Anche il nuovo mese è entrato nel pieno e, dal punto di vista del cuore, le sorprese non mancano. Scopri dunque cosa accadrà in amore con l’estratto dell’oroscopo settimanale che va dal 5 all’11 novembre di Simon & The Stars che si può approfondire in versione completa sul sito dell’astroblogger. Ma soprattutto, in libreria, con L’Oroscopo 2018 (Mondadori editore, 330 pagine, 13,90 euro) ci sono le novità di tutto l’anno.

Ariete

Vivere intensamente un periodo come questo riporta inevitabilmente a prendere contatto con la parte più profonda di sé. È una proporzione diretta tra dentro e fuori: più si espandono i desideri, più si fa “ricerca” nel mondo interiore. E viceversa. Specie per i single infatti, questo significa arrivare al “cuore” delle esitazioni, dei vari “non posso” (che spesso si trascinano dal passato) e creare il giusto spazio per tornare ad avere una persona accanto. Cresce la voglia di uscire fuori dal seminato, per sorprendersi con incontri inconsueti, con persone che non rappresentano lo “standard” del tuo mondo. Fossi in te metterei il naso fuori casa nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10.

Toro

L’uscita dell’opposizione di Giove porta benefici anche in amore. Ed era ora! Di sicuro per certi problemi non basta passare il “cancellino” sulla lavagna, ma d’ora in poi hai nuovi gessetti per ridisegnare i contorni della tua relazione. Gradualmente stai uscendo da una fase di forte stress, e questo non può che portare benefici a te e al partner. È il momento di guardare avanti e ritrovare la serenità meritata in un’altra storia. Se c’è una contesa legale con un ex… questo potrebbe essere un periodo importante per trovare un accordo: la Luna Nuova di mercoledì 7 ha proprio il compito di portare un nuovo equilibrio nelle cause di separazione (e non solo).

Gemelli

In amore è il momento delle scelte e delle responsabilità. E soprattutto di capire se dall’altra parte c’è una persona “consenziente”: guardare nella stessa direzione, non può che farti puntare ad un 2019 di preparativi. Trovarsi di fronte un parte che “fa resistenza”, invece… potrebbe mal disporti e spingerti a forzare la mano. In certi casi è da questa estate che qualcuno sta dietro all’altro. Ma in questo momento sei tu ad avere bisogno di un valido sostegno. Giornate per far sentire la tua voce sono senz’altro quelle di venerdì 9 e sabato 10, e fai bene a mettere in chiaro certi punti perché così a te non sta bene.

Cancro

C’è un altro aspetto che questa settimana coinvolge direttamente il tuo segno: mercoledì 7 la Luna Nuova sorgerà nel settore della creatività, ma anche degli “innamoramenti”. Cupido è pronto a scoccare la sua freccia? Può darsi. Sta di fatto che per tornare ad essere felici, bisogna essere anche liberi. Da cosa? Facciamo un po’ di ordine. Se poi pensi che con un ex, con una persona che hai allontanato ci sia ancora possibilità di recupero, questo è il momento giusto per chiarire. E in caso, ripartire. Un’altra giornata intrigante è giovedì 8 perché qualcuno potrebbe palesarsi ai tuoi occhi con grande veemenza. Eccessivo? Tu scandisci il tempo, ma non dire di “no”.

Leone

Qualcosa potrebbe muoversi nel tuo cuore. Intanto osserva cosa accade tra venerdì 9 e sabato 10, perché qualcuno potrebbe toglierti quel velo di diffidenza nei sentimenti e aiutarti a farti emozionare di nuovo. Non aver paura di farti male: l’amore significa anche mettersi in gioco. Si distendono gli animi e le insofferenze di chi ha vissuto mesi di fatica con il partner. Non si può dire che ne siamo ancora fuori del tutto… ma se ti abitui a parlare, a risolvere un pezzo per volta, con tutta probabilità ne puoi venire fuori. Solo chi finora ha finto di stare bene,potrebbe sentire il forte desiderio di “liberarsi” e trovare nuovi riferimenti per il cuore.

Vergine

Questo è uno di quei periodi in cui la stanchezza può portarti a dire cose che non pensi. Indubbiamente le giornate di venerdì 9 e sabato 10 possono evidenziare questi aspetti, ma credo che tu abbia le spalle larghe per affrontare tutto nel migliore dei modi. Momento delicato per chi è in crisi. Chi 2-3 anni fa si è separato, potrebbe tornare a discutere con l’ex per questioni di soldi (anche per vie legali). Ma non posso escludere – al contrario – che nel frattempo un ex si stia riavvicinando creando un po’ di confusione in te. Piacevoli sorprese intorno a domenica 11 per i single, anche se le storie che nascono ora portano una “complicazione” in più.

Bilancia

L’arrivo di Giove mitiga anche l’azione “frenante” di Saturno, ancora in quadratura al segno. È fondamentale che di base ci sia sempre una comunione di intenti con chi frequentiamo. Se poi hai più situazioni in ballo, vuol dire che hai capito perfettamente che questo è il momento giusto per “muoversi”. Nelle coppie è un buon momento per parlare, per dialogare, soprattutto se si arriva da un periodo di distacco e/o litigi. Pesano alcune responsabilità di vita quotidiana o certe forme di “confusione”. Ma direi che se apri i dibattiti (e il tuo cuore) con sincerità puoi trovare valide soluzioni, specie attorno a venerdì 9. Dialogare significa anche progettare.

Scorpione

In amore c’è desiderio di intimità. Non è detto che tutte le storie partite di recente stiano seguendo le tue aspettative, ma credo anche che sia prematuro per prendere decisioni avventate. Tra la fine di novembre e dicembre abbiamo un cielo importante: a meno che ci siano delle condizioni “insostenibili”, ti consiglierei di aspettare. Non è che questa nuova persona ti sta tirando fuori aspetti di te che non vorresti vedere? Più che allontanarla, direi che questa è una benedizione! Per maturare e cambiare. Le coppie da ora in poi possono dare forma ai progetti, bene mercoledì 7 e domenica 11 per parlarne. E chi lo desidera… novità in arrivo!

Sagittario

Si viaggia per il cuore, per riavvicinarsi a un amore. Ciò che si respira nell’aria è il desiderio di stabilità affettiva, ma non di quella noiosa da due cuori e una capanna. Piuttosto tu e l’altro/a siete i Bonnie Clyde in cerca di avventure entusiasmanti. Sale l’asticella delle pretese, e cresce il desiderio di dare contorni più definiti all’amore. L’inizio settimana è a favore di tutte quelle coppie che vogliono pensare al futuro. Mentre il fine settimana ha il vento in poppa per tutti quei single che vogliono rimettere in moto il cuore. Imprevisto e piacevole il connubio che puoi ritrovare con un altro Sagittario o Ariete, mentre permane qualche piccola agitazione con i Pesci.

Capricorno

Nell’ultimo periodo avrai notato come i primi giorni della settimana sono sempre un po’ impegnativi, per non dire “nervosi”. Ed ecco che giornate come lunedì 5 o martedì 6 possono portare ancora qualche piccola discussione. Okay, forse di recente potresti aver tirato fuori qualche nota più “polemica” del solito, ma sul fronte della presenza e della serietà non ti si può dire nulla. La Luna Nuova in Scorpione ha il senso di ristabilire un certo ordine. In armonia con l’altro. Se poi sei single, potresti sentirti interessante durante la giornata di domenica 11. Però vorrei che le tue scelte ricadessero su amori possibili, non su persone lontane/impegnate o comunque fuori portata.

Acquario

Il movimento retrogrado di Venere, di nuovo nel segno amico della Bilancia, porta una boccata d’aria ai sentimenti. Per i single secolari, quelli che hanno gettato in fondo al mare la chiave del proprio cuore, è ora di tuffarsi per recuperare il tempo perduto. Osserva cosa accade agli “estremi” di questa settimana, ossia attorno al martedì 6 e durante il weekend: ci sono buone possibilità di ricevere un messaggio, un invito, di conoscere una persona che ha il colore della passione. Probabilmente non è facile ripartire da zero, o che sia “buona la prima!”, ma dai tempo al tempo, e con l’inizio del nuovo anno non posso escludo che tu possa ritrovarti innamorato.

Pesci

L’amore scende di tonalità. Se posso darti un consiglio… in questo periodo dai la preferenza alla comunicazione “parlata” (al telefono o, meglio ancora, di persona)… è più efficace e diretta. Un momento particolarmente faticoso è senz’altro quello del weekend, in particolare venerdì 9 e sabato 10 possono essere teatro di scontri, litigi. Certo, se una relazione ha vissuto una crisi nei mesi scorsi, ora potrebbe tornare in auge la “solita” discussione. Ti chiedo solo di pensare prima di parlare, perché se tiri fuori di continuo questioni che sembrava risolte, rischi di passare per petulante. Chi lo desidera, può attivarsi nell’organizzazione di un viaggio… e in questo periodo ci vuole!