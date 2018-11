L’Italia misteriosa: un atlante illustrato per viaggiare a caccia di luoghi insoliti

Luoghi insoliti, misteriosi, sorprendenti come la “salita in discesa” di Martina Franca, la Cattedrale vegetale ai piedi del Monte Arera, la Porta magica di Roma e Musinè (il Monte dell’Asino) verso la Val di Susa, considerato la montagna degli Ufo. Località magiche, enigmatiche, magari a due passi da casa nostra, di cui in tanti casi ignoriamo l’esistenza, tutte da scoprire e che aprono alla meraviglia delle narrazioni che le accompagnano. A spingerci verso questo viaggio inedito è l'”Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia” (Bompiani, 157 pagine, 25 euro) di Massimo Polidoro (nella foto sotto), scrittore e divulgatore, presenza fissa a ‘Superquark’, con le illustrazioni di Francesco Bongiorni.

Scovare oggetti impossibili

Il volume, pubblicato da Bompiani, è arrivato nelle librerie il 31 ottobre. Andando a scovare dimore impossibili, oggetti stravaganti, castelli, isole, musei, strani personaggi e animali come il tatzelwurm, una specie di rettile delle Alpi, si trovano storie di ogni tipo. “Alcune vere e verificabili; altre verosimili; altre ancora del tutto false, ma credute vere per tanto tempo e dunque doppiamente affascinanti” spiega Polidoro.

Da Nord a Sud

Dall’Italia Nord-Occidentale a quella Insulare, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, il volume, accompagnato da illustrazioni tra pittura e fumetti, ci porta in una via anonima, senza sbocco, che si trova percorrendo la statale 172 da Taranto a Martina Franca. Qui al chilometro 59, in località Ormini, svoltando a destra ci si trova in una strada in discesa dove la forza di gravità sembra non funzionare più, per cui un auto in folle sale verso l’alto. La stessa cosa accade anche lanciando una palla o un sasso che invece di scendere risalgono la pendenza. Le ipotesi sono tante e c’è chi parla addirittura di una base extraterrestre nascosta nel sottosuolo. Quello che è certo, fa notare l’autore, è che “non si tratta di un fenomeno magnetico”.

Stranezze sotto gli occhi

Ci sono voluti 1.800 pali di abete, 600 rami di castagno, 6000 metri di rami di nocciolo, uniti da legno flessibile, picchetti, chiodi e corde intrecciate per costruire la Cattedrale vegetale che sorge in provincia di Bergamo, ai piedi del monte Arera. “Gioco coi rami” diceva il suo autore, l’artista Giuliano Mauri, morto nel 2009, che ha costruito con i rami, ricorda Polidoro, “palazzi da fiaba, ponti profumati ed edifici vegetali. Opere stupefacenti, integrate nel ciclo naturale e, di conseguenza, destinate a scomparire”. Restando in Lombardia, ecco Consonno, la Las Vegas fantasma della Brianza. E a Milano, “che ci fa”, si chiede l’autore del libro, “nella rinascimentale Cappella Portinari, collegata alla Basilica di Sant’Eustorgio, il blasfemo dipinto di una Madonna con le corna?”.