Facebook: risolti i problemi per foto e video, ma ieri ancora malfunzionamenti

Facebook ha risolto l’esteso malfunzionamento che dal pomeriggio di mercoledì ha interessato la pubblicazione e l’invio di foto e video sul social e sulle altre piattaforme dell’ecosistema di Mark Zuckerberg, e cioè Instagram, WhatsApp e Messenger.

Il social network ha comunicato il ritorno alla normalità in un tweet pubblicato poco prima delle 2 di stanotte ora italiana.

“Alcune persone e aziende hanno avuto problemi a caricare o inviare immagini, video e altri file sulle nostre app. Da allora il problema è stato risolto e dovremmo tornare a funzionare 100% per tutti. Ci scusiamo per gli eventuali disagi”, si legge nel tweet.

Il problema era stato segnalato da molti utenti in varie parti del mondo, dall’Europa agli Stati Uniti e al Sud America, riportando in auge su Twitter gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown, e facendo tornare alla mente il blackout delle piattaforme avvenuto nel marzo scorso. Quanto alle cause, Facebook ieri aveva spiegato che il malfunzionamento si era innescato “durante una delle operazioni di routine per la manutenzione”.

Intanto Facebook dice che ora è “tutto normale”. Speriamo che sia così.