Simon&TheStars weekend: Leone buone stelle per l’amore, Capricorno la coppia può crescere

qualTorna l’oroscopo settimanale dell’amore che va dal 30 marzo al 5 aprile. Certo, torna in una forma leggermente diversa, più psicologica e intimista, visto il momento che tutti stiamo attraversando. Ma non mancano i fatti, i suggerimenti e gli incoraggiamenti! Questa settimana poi incontriamo uno dei più significativi “Quarti di Luna” di tutto l’anno zodiacale: quello che si forma tra il Sole in Ariete e la Luna in Cancro. Ma questa è una settimana piena di importanti cambi della guardia. Marte ad esempio (pianeta dell’azione e dell’affermazione personale) lascia il Capricorno dopo oltre due mesi ed entra in Acquario. E Venere (pianeta dell’amore e delle relazioni) che lascia il Toro per entrare in Gemelli, dove resterà per i prossimi 4 mesi. Insomma, questa seconda settimana di primavera si preannuncia davvero ricca di eventi interessanti.

Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Senza dimenticare il libro con le previsioni astrologiche per tutto il 2020. Si può acquistare anche la copia autografata.

Ariete

L’amore ricomincia a sorridere ora che Venere torna a favore. Chi affronta la quarantena in case o città diverse, sicuramente risente della distanza. Ma è proprio questa distanza che potrebbe far riemergere il desiderio di convivenza, di matrimonio, di trovare una soluzione comune nello stare insieme. Chi ha affrontato una separazione negli ultimi mesi, potrebbe tornare sui propri passi o avere voglia di risentire un ex. Dipende dai casi, ma se pensi che ci sia qualche possibilità, fatti avanti! Per i single questo è un buon cielo che permette di fare nuove conoscenze che, seppur virtuali, possono accendere il desiderio di amare. Tutte le problematiche o le discussioni familiari affrontate di recente si avviano finalmente verso una soluzione.

Toro

Chi di recente ha fatto un nuovo incontro sta ribaltando certi “credo” sull’amore. O a chi non ha ancora dimenticato un ex, coltivando nel cuore il desiderio di riprovarci. O ancora a chi coltiva un sentimento (in magari clandestino) che finora non è stato vissuto alla luce del sole. In tutti questi casi, si sveglia un forte desiderio di togliere il freno a mano, perché amare – in fondo – significa “mettersi in gioco” senza se e senza ma. Anche perché entro fine mese è in arrivo qualcosa di veramente “inaspettato”. Anzi, oserei dire un colpo di scena. Cosa? Ne riparleremo.

Gemelli

È un bellissimo cielo per l’amore. Tra i single qualcuno potrebbe aver già trovato un nuovo riferimento per il cuore, qualcun altro lo farà a breve. Perché davanti a te ci sono quattro splendidi mesi (con Venere nel segno) per innamorarsi. Certo, è vero che in questo momento siamo tutti chiusi in casa. Ma è altrettanto vero che esistono anche i social, e in questo periodo potrebbero riservare qualche sorpresa in più. Nella coppia, i problemi (di lavoro o personali) di uno dei due, o alcune spese in più devono spingere a ritrovare il terreno comune di una soluzione. E ancor prima devono spingere a ritrovare condivisione, uno degli aspetti più importanti dell’amore, dell’amare e dell’amarsi.

Cancro

Non si risolveranno con un colpo di spugna tutte le tensioni (soprattutto quelle derivanti dalla situazione che stiamo attraversando), ma di certo arriva un’altra grinta con la quale affrontarle. Si allentano anche alcune tensioni in famiglia. Soprattutto poi se ci si torna a parlare con spirito di conciliazione, ed è ciò che accadrà a partire da questi giorni. Qualcuno potrebbe essersi anche riavvicinato ad una persona che in passato ha mostrato “incostanza”, e questo è senz’altro motivo di serenità. Ma è giusto anche chiedere “garanzie”, o concedersi un momento di “osservazione”. Messaggi inaspettati che fanno bene al cuore verso il weekend.

Leone

Buone le stelle per l’amore, con Venere che finalmente abbandona la quadratura e promette nei prossimi quattro mesi di ristabilire ordine nel futuro affettivo. In questo momento fare ordine può assumere diversi significati. Vuol dire fare luce su una determinata situazione d’amore poco “chiara”, capire se è il caso di portare avanti una relazione, ma anche ridare prospettiva a chi negli ultimi tempi ha perso un po’ di smalto nella coppia. Per i single c’è un’occasione nuova per riaprire il cuore, anche in questo momento di “distanze”. La “virtualità” aiuta a farsi nuovi amici, e chissà che l’amore non torni a bussare presto…

Vergine

“Qual è il significato che dai all’amore?”. Passi sempre per un segno pragmatico e razionale, ma in questo momento forse è importante che tu risponda a questa domanda andando oltre lo steccato della logica. Per essere sincera, vera, prima di tutto con te stessa. Più delle parole, in questo momento valgono le sensazioni, quelle che provengono dalla “pancia”. Perché possono essere un utile cartina di tornasole per capire come stiano andando le cose. Da questa settimana Venere inizia un transito di quadratura che ti accompagnerà per i prossimi quattro mesi. Una Venere che chiede sincerità, per l’appunto. E che spinge anche a ritrovare una motivazione in tutte quelle relazioni che finora non hanno convinto fino in fondo, o che da qualche tempo procedono per inerzia.

Bilancia

Anche il cuore vuole la sua parte. E questa settimana un’altra buona notizia arriva da Venere: entra in aspetto positivo e ci resta fino all’estate! Finalmente un cielo più leggero e romantico per l’amore. È tempo di recuperare terreno soprattutto nelle relazioni che di recente hanno subìto qualche piccolo contraccolpo, di tornare a parlare con il partner con toni più pacati. Anche se (stavolta) avrai molta voglia di condurre i giochi e non di essere guidato. Questo significa che sarai tu a stabilire quali progetti impostare per il futuro.

Scorpione

Hai bisogno di protezione, di conferme, ma non devi dare sempre tutto per scontato. O peggio ancora mettere l’altro alla prova, aspettandoti che capisca da solo le tue necessità. Se ti “manca” qualcosa, chiedi apertamente. Cercando però di non esasperare il partner, specie se del Toro, Acquario o Leone: i primi due sono probabilmente più tolleranti, ma con il Leone userei guanti di velluto. I single si guardano attorno, si “interessano”, ma non hanno il coraggio di farsi avanti. Almeno un amo lanciamolo però, meglio ancora se in rete… magari abbocca qualcosa di interessante!

Sagittario

Da questa settimana, infatti, l’opposizione di Venere può creare qualche piccola incomprensione di coppia. Alcune “convivenze forzate” possono aver portato la coppia a due possibili scenari. Da una parte ci sono coloro che hanno trovato un’intesa ancora più solida. Questo significa che il desiderio di crescere nella relazione potrà farsi più forte nelle prossime settimane, e chissà che non ci sia in arrivo anche un progetto importante da realizzare nei prossimi mesi. Dall’altra, invece, la clausura in casa potrebbe aver alterato certi equilibri. In questo caso consiglio un po’ di cautela negli atteggiamenti, talvolta spigolosi. Per questo è bene contare fino a dieci prima di dire o, ancor più, decidere qualcosa.

Capricorno

L’amore attraversa un momento forte, intenso. Qualcuno si è ritrovato a trascorrere la quarantena insieme, sperimentando una convivenza che non era stata programmata. Si è rivelata un’esperienza positiva? Oppure, specie nelle storie recenti, ha messo in luce dei lati dell’altro che non conoscevi ancora bene? In questo periodo c’è anche chi – dopo un periodo di allontanamento – ha deciso di riavvicinarsi ad una persona. E chi nonostante questo momento delicato (o forse proprio per quello) avverte il desiderio di puntare sulla crescita della coppia.

Acquario

i sentimenti, che con Venere in splendido trigono riprendono quota. Se alcune “catene” dipendono dal rapporto, meglio parlarne. Un tuo atteggiamento silenzioso potrebbe provocare le reazioni dell’altro, ed innescare un processo a catena che invece sarebbe meglio evitare. Più ci inoltriamo nel mese di aprile, più queste sensazioni possono trovare delle valide soluzioni. Buon cielo per i single, che rientrano in carreggiata nei sentimenti con nuove amicizie (per il momento anche solo virtuali) che possono diventare importanti se coltivate nel tempo. Il significato dell’amore cambierà nei prossimi mesi, per questo ti chiedo di mollare le resistenze e di lasciarti andare.

Pesci

Da questa settimana Venere entra in aspetto di quadratura e l’amore scala di marcia. Forse perché ci sono altre priorità, alcune questioni finanziarie o lavorative che occupano la testa. Forse perché le regole sul contenimento hanno creato una “separazione” sulla quale al momento non si può far molto, se non attendere. In certi casi, però, accade esattamente il contrario: questo periodo di blocco totale infatti porta molte coppie a stare a contatto molto più del solito. E in situazione di “cattività”, è del tutto normale che si accentui anche un certo nervosismo, soprattutto con partner della Vergine o del Sagittario.