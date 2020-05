Simon&TheStars settimanale: Leone golose novità, Acquario non ficcarti nei guai

Ecco l’oroscopo settimanale dell’amore che va dal 4 al 10 maggio e che è dedicato alla maestosa Luna Piena in Scorpione che illuminerà il nostro cielo il prossimo giovedì 7 maggio. Come ormai saprete benissimo, la Luna Piena è la fase culminante dell’intero ciclo lunare. E’ quel momento in cui una serie di temi che in precedenza si erano mossi “sotto traccia” nel nostro cielo interiore emergono con tutta la forza prorompente di una rivelazione. Ok, forse messa così suona molto enfatica, ma certamente rappresenta un momento di grande chiarezza. Un momento in cui le cose da dire si traducono in parole che vanno dritte al punto, e le decisioni a lungo maturate vengono finalmente messe in atto. Insomma, una settimana intensa che per molti (soprattutto per Toro, Leone, Scorpione e Acquario) può rappresentare davvero un giro di boa importante.

Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Senza dimenticare il libro con le previsioni astrologiche per tutto il 2020. Si può acquistare anche la copia autografata.

Ariete

“Ri-centrarsi” potrebbe essere una tematica che tocca anche il cuore. Penso a coloro che hanno vissuto “distanti” in questo periodo di lockdown e ora hanno l’occasione di riavvicinarsi. Ma anche a chi sta per diventare genitore e deve costruire un nuovo equilibro di coppia per far fronte a nuove responsabilità. Una revisione di vita un po’ a 360° che, come dicevo la scorsa settimana, nasce anche dall’esigenza di sentirsi stimolati, di avere nuove energie a cui attingere per sentirsi vivi e in fermento. Anche chi vive una storia né carne né pesce, sospesa in un limbo di “non definizione”… in questo periodo sente il bisogno di “sbilanciarsi”. Favorite ancora una volta le nuove conoscenze per i single, e anche l’idea di poter riabbracciare un vecchio amico/a. E, perché no, un vecchio amante.

Toro

E se l’amore stesse in un’altra città? O a essere distante in questo periodo di lockdown? Beh, da questa settimana la questione diviene oggetto di discussione, soprattutto perché ora bisogna trovare il modo di accorciare le distanze. “Avvicinarsi” però non è solo questione di lontananza fisica, talvolta riguarda anche un amore nato da poco, che cerca ancora la sua dimensione, il suo equilibrio per essere vissuto in armonia. Nei rapporti ami la “sicurezza”, ma è come se qualcosa ti stesse suggerendo di uscire dalla tua zona protetta. Nel plenilunio di giovedì 7, così come venerdì 8 potresti avere l’esigenza di definire meglio una relazione. Il tema torna: sei in grado di uscire dalla tua zona di comfort? A te la risposta. Anche se devi scegliere tra due amori, o se proseguire una storia clandestina.

Gemelli

Con Venere nel segno il cielo dell’amore ha molto da dire. Molte coppie ritrovano lo slancio giusto per dare una sbirciatina oltre il presente, per riprendere in mano alcuni progetti lasciati in standby. Se il lockdown in generale ha creato divisone, a te invece potrebbe aver portato maggiore vicinanza e complicità con il partner o in famiglia. Si torna a parlare di convivenza, di matrimonio o di un figlio che in certi casi è già in cantiere. Avere obiettivi solidi è ciò che ti fa stare bene in questo periodo e, se anche hai vissuto una separazione… hai comunque avuto la forza di recuperare e guardare avanti. Stanchezza, qualche piccola discussione o decisione da prendere nel fine settimana, ma nulla che non trovi un’immediata soluzione.

Cancro

Devi seguire il tuo intuito in amore, in una settimana che offre conferme al cuore. Per te questo è importante, soprattutto se stai portando avanti da poco tempo una nuova relazione. Si sa, sei spesso alla ricerca di “garanzie” nei rapporti, ma in questo momento è come se tu volessi assaporare gradualmente la nascita di un sentimento. Forse anche il lockdown o certe distanze hanno contribuito a questo “andamento lento”, ma ben venga perché ti aiuterà ad acquisire sempre più informazioni su chi hai davanti. Bellissime le giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 per vivere un momento speciale. Nonostante qualche possibile ritardo nella realizzazione dei grandi progetti, non si smette di sognare insieme un futuro migliore.

Leone

C’è nervosismo nell’aria. Forse il lockdown che tutti abbiamo vissuto ha portato ad una riflessione proprio sulla casa, che per certi versi si è dimostrata “inadatta” nelle famiglie più numerose. Molto dipende ovviamente dalle possibilità di ognuno, certo, ma in generale si affaccia un desiderio di vivere in un ambiente migliore. Di ristrutturare, rinnovare gli ambienti o di valutare una compravendita… per cambiare casa quando i tempi lo permetteranno. Come per il lavoro, anche in amore osserviamo bene cosa accade nelle giornate intorno a giovedì 7. Per fortuna dalla prossima settimana Marte mollerà una fastidiosa opposizione che ormai ti porti dietro da più di un mese. Buon recupero durante il weekend, con qualche golosa novità per i single.

Vergine

Strano questo periodo per i sentimenti. Per i single che si sono tenuti “attivi”, dando spazio a nuove conoscenze online, non si può parlare di difficoltà nell’interagire con nuove persone. Anzi! Intorno a giovedì 7 la Luna Piena in buon aspetto allarga la cerchia dei “contatti”, e in certi casi fa arrivare notizie da una persona a cui tieni. Piuttosto però sembra che quasi nessuno sia all’altezza della situazione, di colpire dritto al tuo cuore. Forse tu per primo non credi alla virtualità. C’è anche da dire che sei alla ricerca di una persona che sappia esprimere la tua stessa maturità e non sempre è facile trovarla. La quadratura di Venere poi non aiuta… rischia di mostrarti il bicchiere mezzo vuoto, e l’inconsistenza di ogni nuova conoscenza. Occhio ai tuoi atteggiamenti intransigenti se senti aria di crisi.

Bilancia

“Sono ciò che ho”. Non voglio certo darti della “venale”, cara Bilancia. Tuttavia la mia è una riflessione più profonda che rispecchia un periodo in cui ti stai riconoscendo (o non riconoscendo) in ciò che effettivamente hai tra le mani. E non è sbagliato pensarla in questi termini, perché potrebbe aiutarti a sistemare certe questioni personali o sentimentali che fino ad oggi non ti appagano del tutto. Questo significa essere asciutti, saper guardare consapevolmente la propria vita, o la propria relazione, per ciò che è, ed agire di conseguenza. Mi riferisco a chi vive un rapporto poco definito o con una persona impegnata. Interessante il weekend per essere in movimento, per ricevere un invito o per “ritrovarsi” con un amico.

Scorpione

L’amore è stato distratto. Tuttavia c’è aria di ripresa, forse perché tu stesso ti sei reso conto che dare troppa attenzione alle difficoltà non porta da nessuna parte. Soprattutto se a risentirne è la relazione. Per fortuna Marte mollerà tra poco una fastidiosa quadratura, e rilasserà gli animi… facendo ritrovare, perché no, un po’ di sana passionalità nella coppia. Occhio alle inutili competizioni, alle rivalità, che di certo non fanno bene al rapporto. Qualcosa mi fa pensare tuttavia che farai chiarezza intorno a questo plenilunio di giovedì 7. In che direzione, sta a te deciderlo. Lo stesso discorso vale per le coppie più giovani: lottare ti piace, ti rivitalizza, ma a volte è anche bello lasciarsi andare… e farsi amare.

Sagittario

La verità è che in questo periodo non sei al 100% del tuo potenziale. Ma chi lo è! Direi che è normale, visto quello che tutti stiamo attraversando da quasi due mesi. Forse anche perché ti mancano i tuoi spazi, e quella libertà di movimento “indipendente” che ti contraddistingue. Come ho appena detto, le giornate di metà settimana sono un po’ più in salita, allora quale migliore occasione per ritagliarsi un po’ di tempo per se stessi e il proprio benessere psico-fisico. Anche una passeggiata da soli può dare molto in termini di energia. E di riflessioni. Se in questi giorni hai notato un tuo distacco dal partner… forse è il momento di capire che stia accadendo. Gli amori che nascono in questo periodo sono passionali, ma quanta confusione! Un passo alla volta…

Capricorno

Nella coppia si cerca di dare prospettiva alla relazione, impostando la rotta di progetti da concretizzare nei prossimi mesi. L’inizio settimana può essere distratto dal lavoro… o da qualche piccola discussione in famiglia, facilmente risolvibile a stretto giro. Poi, c’è una bella ripresa per il cuore, soprattutto nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8. Non sottovalutiamo le amicizie che si affacciano in questo periodo (anche dai social): qualcosa mi dice che potranno diventare qualcosa di più importante nel prossimo futuro. Qualcuno ha trovato di recente un nuovo riferimento per il cuore: ecco, ora bisogna fare il passo successivo. Si tratta di parlarne apertamente, mettendo da parte qualche reticenza. In fondo, se non sei tu a scoprire le carte, come puoi avere le risposte che cerchi?

Acquario

Marte e Venere in buon aspetto si fanno sentire. Il desiderio di amare cresce di un’ottava, nonostante questa sia una settimana dedicata prevalentemente al lavoro. Vedi mai, poi, che l’amore non sia proprio un affare di lavoro! Non escludo infatti che in questo periodo le affinità migliori nascano proprio tra scrivanie e ferri del mestiere, e che qualcuno si possa innamorare di un collega. Sei un segno che fa resistenza a esporsi, sempre pronto a pensare ai vincoli che un’eventuale relazione possa comportare. Tuttavia, se un sentimento cresce, perché non indagare? Però cerca di non andarti a ficcare nei guai con storie complicate, se non addirittura impossibili. Lasciati consigliare da chi ti sta vicino.

Pesci

Questa dimensione “raccolta” imposta dal lockdown per certi versi non è stata così spiacevole. A molti ha permesso di recuperare una vicinanza con il partner che non vivevano da tempo. Di riappropriarsi di tanti piccoli rituali quotidiani che normalmente spariscono nel tran tran lavorativo. Ma il partner come l’ha vissuta questa convivenza? Come un’opportunità, o come una “reclusione forzata”? Te lo chiedo perché alcuni suoi atteggiamenti potrebbero averti innervosito. A volte ti aspetti dall’altro quel tuo stesso sguardo romantico e certe aspettative restano deluse. Altre storie invece sono state “costrette” alla distanza dal lockdown, talvolta persino in città diverse. In questi casi, ora hai bisogno di capire se qualcosa è cambiato. I nuovi incontri torneranno presto ad avere lo spazio che meritano!