“Ruggito estivo” sull’Italia: da oggi temperature in salita, attesi fino a 30 gradi

Questa settimana si apre con un “ruggito estivo”. Già da oggi, lunedì 4 maggio, infatti l’anticiclone inizia a scaldare i motori mangiandosi i temporali e la poca instabilità residua. Secondo il sito IlMeteo.it un possente fronte caldo si espande su buona parte del bacino del Mediterraneo. Proprio come avviene durante la stagione estiva, la provenienza della massa d’aria – molto calda per questo periodo – è il deserto del Sahara. Sono attesi infatti valori massimi che potrebbero schizzare fin verso i 27-/28 gradi (ma localmente anche prossimi ai 30) durante le ore più calde della giornata, in particolare al Centro-Sud e sulle grandi aree urbane della Pianura Padana.

Nessuna novità domani e mercoledì

Poche novità anche per domani, martedì 5 maggio, con tempo stabile e soleggiato praticamente su tutta l’Italia. Qualche nube di passaggio in più solamente al Nord, con il rischio di qualche breve piovasco in serata sulle zone alpine. Nel corso della giornata di mercoledì 6 invece le condizioni meteo verranno influenzate da uno spiffero di aria più fresca in arrivo dall’Europa orientale. Previsto quindi un cielo a tratti molto nuvoloso sul Triveneto con temporali sui rilievi dal pomeriggio-sera. In tarda serata-nottata qualche temporale potrò raggiungere anche le regioni adriatiche. Bel tempo e ancora molto caldo sul resto del territorio.