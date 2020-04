In Lombardia da domani si esce solo con le mascherine

In Lombardia da domani – domenica 5 aprile – si potrà uscire di casa solo indossando la mascherina o comunque con una protezione su naso e bocca: è quanto prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana che entrerà in vigore domani.

“L’ordinanza del presidente della Regione – spiega la nota della Regione -introduce l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe. Gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati (di alimentari e di prima necessità) hanno l’obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani”.

Il messaggio del presidente della Lombardia Attilio Fontana è chiaro: “La primavera è iniziata e le giornate sono belle, vorreste uscire, lo so, ma non si può. Non abbiamo ancora raggiunto alcun obiettivo, se vanifichiamo lo sforzo i numeri ricominceranno a peggiorare: non uscite di casa”.

La nuova ordinanza entra in vigore da domenica 5 fino al prossimo 13 aprile con le misure restrittive già stabilite per l’intero territorio lombardo lo scorso 21 marzo.

In Veneto regole diverse

In Veneto, invece, è obbligatorio indossare guanti e mascherina solo al supermercato, nei negozi e al mercato.