Simon&TheStars settimanale: Gemelli morto un Papa se ne fa un altro, Acquario tempo di revisioni

Ecco l’oroscopo settimanale dell’amore che va dal 2 all’8 marzo. Andiamo verso la Luna Piena in Vergine, che illuminerà i nostri cielo nella notte di lunedì 9 marzo. Nel corso della settimana, Venere lascerà il fuoco dell’Ariete ed entrerà nella terra saggia del Toro. Naturalmente gli dedicherò un approfondimento, ma già da questi settimanali potrete cogliere il nuovo aspetto favorevole per i segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno), per il Cancro e per i Pesci!

Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Senza dimenticare il libro con le previsioni astrologiche per tutto il 2020. Si può acquistare anche la copia autografata.

Ariete

La prima metà settimana potrebbe essere ancora dedicata ad alcuni “strascichi” da sistemare. Se devi prendere un’importante decisione in amore, intorno a mercoledì 4 potresti sentirti irrequieto. Forse non hai ancora le idee del tutto chiare, oppure comunicarla all’altro potrebbe crearti agitazione. Rilassati, perché parlarne può fare la differenza. Da questa settimana Venere entra in Seconda casa: per le storie sorte di recente arriva il momento di dimostrare che possono anche durare nel tempo. Sei single e hai voglia di risentire una vecchia amicizia? Prendi il telefono e chiama!

Toro

L’amore sale di intensità. Con Marte e (da questa settimana anche) Venere in poppa, la coppia viaggia verso terre felici: con le carte e il cuore in regola, è impossibile che non arrivi a breve una proposta romantica. Chissà, magari già nella giornata di domenica 8. Troppo in fretta? Il Toro in questo periodo non ci pensa due volte. Anche se si tratta di innamorarsi “di nuovo”! Chi si è separato negli ultimi mesi, può tornare a sognare. Unico neo della settimana, venerdì 6… ma si tratta di discussioni (anche familiari) facilmente gestibili.

Gemelli

In amore la situazione è protetta, anche se bisogna capire cosa sia accaduto negli ultimi tempi. Alcune tensioni sono più evidenti nel fine settimana, specie domenica 8. Presto potrebbero arrivare buone notizie. Questo infatti è un periodo fertile per chi è in cerca di un nuovo amore: non ci arrendiamo di fronte a situazioni “non decollate”. Come si suol dire: “morto” un papa, se ne fa un altro. E considerando che dal prossimo mese Venere sarà nel segno per quattro mesi, direi che l’amore sta arrivando davvero. Non mollare!

Cancro

Venere smette di tenerti il broncio e torna dalla tua parte. Ed era ora! È un deciso passo avanti, anche se di sicuro non tutti i problemi vengono spazzati via con un colpo di spugna. Meglio togliere di mezzo silenzi e “non detti” che poi montano col tempo. Se una persona ti ha ferito, se non ti ha portato rispetto, è difficile infatti che possa proseguire il cammino con te. Ma se la storia è solida, non avere paura di prendere posizione. Anche se questo significa forzare un po’ la mano. Qualcosa infastidisce i rapporti “a distanza”, ma domenica 8 segna un passo in più nelle relazioni con confronti costruttivi.

Leone

Cambiano le priorità. Alcune coppie, che hanno vissuto una tensione o un momento di crisi possono tornare a discutere. Forse non ti è andato giù un atteggiamento poco chiaro, forse ti sei sentito tradito nella fiducia. Se poi c’è stata una separazione, non si può far finta di niente: alcuni affari vanno riorganizzati, specie intorno a giovedì 5. Non posso escludere un ritorno, ma i patti devono essere chiari. Anzi chiarissimi. Non è più tempo di rimandare dubbi o discussioni. Non è un gran momento per i nuovi incontri dei single, ma cresce la voglia di costruire in due.

Vergine

Non ci scordiamo di Venere, che da questa settimana torna (pro)positiva al tuo segno. Con Venere a favore, l’amore parla forte e chiaro: difficile negare un sentimento… anche se uno dei due è già impegnato. Molte storie che nascono in questo periodo hanno una forte valenza passionale. Cerchiamo di vivere le nuove conoscenze con un po’ più di leggerezza. Anche perché qualcuno è pronto a ribaltare le tue “convinzioni” sull’amore. Chi già vive un rapporto, più o meno consolidato, può ricevere una bellissima sorpresa nella giornata di domenica 8. Un omaggio per la festa della donna? In amore, ci si può aspettare molto di più!

Bilancia

Venere che lascia l’opposizione è senz’altro un elemento distensivo nel tuo cielo! Gli amori maturati nell’ultimo periodo hanno vissuto diverse complicazioni. Ebbene, stiamo andando verso una fase di liberazione, che tuttavia va gestita ancora con molta cura. A metà settimana infatti potrebbe esserci ancora una discussione, ma ora è senz’altro più facile da affrontare e risolvere. Pensa al partner che hai scelto e all’esistenza di obiettivi comuni. Vale a dire: se vuoi fare “sul serio”, accertati di avere accanto una persona “seria”. Nel weekend ritrova un po’ di relax, ne hai bisogno!

Scorpione

Difficile capire sin da subito da che parte stia il cuore. Calma! Non giungiamo a conclusioni affrettate. Forse c’è ancora un po’ di “ambiguità”, tipica degli inizi, che rende poco chiaro il percorso di un nuovo sentimento… O forse sei tu a non saper bene se quella persona ti interessa. Insomma, le idee non sono del tutto chiare e certi up & down del cuore vanno messi a tacere con un po’ di ragionevolezza. Se ti manca la lucidità necessaria a valutare obiettivamente una situazione, chiedi consiglio a chi è meno coinvolto e più “imparziale” di te. Al bando pigrizia e diffidenza, specie se sei single!

Sagittario

Il tuo desiderio di essere “riconosciuto” è forte, ma occorre mantenere sempre un certo realismo. C’è la concreta possibilità di ottenere ciò che stai chiedendo? In che tempi? Hai già chiaro un piano B? Con Mercurio retrogrado che torna nell’area degli “accordi” se ne può ancora parlare, ritornare su alcuni punti, ma la riuscita dipende solo se si riesce a trovare un’intesa. Oppure si cambia, ma prima di lanciare un guanto di sfida bisogna avere ben chiari obiettivi e strategie alternative. Novità in arrivo e buon recupero venerdì 6.

Capricorno

Da questa settimana, Venere molla la quadratura ed entra a favore! Nel cielo dell’amore si comincia a respirare un’aria di maggiore “ottimismo”. Molti gli input provenienti dall’esterno. Il primo di questi potrebbe arrivare già nel fine settimana, con un invito alla convivialità (e alla mondanità) che apre le porte alla possibilità di nuovi incontri. La recente quadratura di Venere potrebbe aver portato a discutere, in certi casi a sentirsi più distanti. Tra mercoledì 4 e giovedì 5 potrebbe esserci ancora qualche nodo da sciogliere ma direi che dove c’è “amore”, c’è anche la volontà di riavvicinarsi.

Acquario

Ancora per pochi giorni Venere accompagna i battiti del cuore e la possibilità di esprimere i propri sentimenti se c’è qualcosa di “non detto” nella coppia o in una nuova conoscenza. Tra lunedì 2 e martedì 3 le parole sono importanti, per tracciare la rotta del rapporto o di un nuovo progetto da realizzare nei prossimi mesi. Il tempo delle “revisioni” sta arrivando… per questo è importante parlarne sin da ora. Ancor prima, capire come “collocarsi”, se i termini del rapporto non sono ancora chiari. Facciamo attenzione ai giorni del weekend perché potrebbero accedere un dibattito.

Pesci

Da questa settimana Venere torna (pro)positiva negli affari di cuore. Già in questi primissimi giorni del suo transito nel segno amico del Toro, entra in contatto con Urano, il pianeta delle sorprese. Ecco perché è fortemente probabile che in questi giorni alcuni discorsi tra te ed il partner arrivino al culmine. Penso alle coppie più giovani, e a chi non ha ancora dato una forma “chiara” alla propria storia. La priorità è dare stabilità all’amore. E dall’amicizia all’amore è un passo: interessante il cielo dei single soprattutto tra mercoledì 4 e giovedì 5.