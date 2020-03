Il premier Conte è il leader più amato, boom di Giorgia Meloni a un punto da Salvini

Giuseppe Conte è il leader più amato in Italia, con un indice di gradimento del 48%. È quanto è emerso da un sondaggio di Nando Pagnoncelli per il programma ‘diMartedì’.

Per quanto riguarda i leader di partito da segnalare il boom di Giorgia Meloni che raggiunge il 38%, a un solo punto percentuale da Matteo Salvini (39%) e davanti a Nicola Zingaretti (28%) e Luigi Di Maio (19%). Per Matteo Renzi il gradimento è invece al 10% (prima della scissione dal Pd era pari al 15%). Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la Lega resta il primo partito con il 31,6% davanti al Pd (19,6%) e al M5S (14%). Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, ha raggiunto il suo massimo con il 13,3%. Solo il 3,5%, infine, si è espresso per Italia Viva.