Primarie Dem Usa: Biden vince in 9 Stati tra cui il Texas, Sanders in California

Joe Biden vola nella notte del Supertuesday e, nei primi stati in cui si sono chiusi i seggi, va oltre ogni rosea aspettativa, con il trionfo a sorpresa in Virginia e la conquista di North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Alabama, Minnesota e Arkansas.

In tutto Biden prevale in 9 Stati che al momento lo potrebbero farlo balzare in testa nella conta dei delegati: 138 contro i 90 di Bernie Sanders, che al momento prevale solo nel suo Vermont e in Colorado. Ma dopo un serrato testa a testa Biden vince anche in un grande Stato come il Texas.

Per Sanders una serata partita in salita, con le vittorie iniziali che non basta per celare una certa delusione.

Ma Sanders vince in uno Stato importante come la California e attende i risultati del Texas, dove alla fine, in modo inatteso, vince Biden.

Biden segna diversi punti a favore

L’ex vicepresidente inoltre è avanti anche negli altri tati “too close to call” come il Maine e il Massachusetts. Per Biden insomma, dopo la conquista della South Carolina di sabato scorso e l’endorsement di Pete Buttigieg e di Amy Klobuchar, una nottata già da ricordare, che lo ripaga di tante amarezze e dello scetticismo che finora aveva circondato la sua corsa. Biden è ancora in corsa per la nomination, e se Sanders sperava nella fuga ora sa che la corsa sarà lunga e dura.

Delusione Bloomberg

Grande infine la delusione in casa di Michael Bloomberg, che al momento vince solo nelle Samoa Americane e non sfonda negli Stati su cui aveva puntato come la Virginia e l’Arkansas, sovrastato da Biden. Ancora un flop poi per la senatrice Elizabeth Warren, che non si impone nel suo Stato di nascita, l’Oklahoma, e rischia di perdere anche nel suo Massachusetts.