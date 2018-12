Branko di dicembre: Ariete continua l’onda calda, Sagittario controlla i bollenti spiriti

Sapevate che il 28 dicembre è considerato da molti il giorno più sfortunato dell’anno? E che il primo albero di Natale artificiale fu ideato in Germania e decorato con piume d’oca finte?

Probabilmente no. Come molto probabilmente molti di voi aspettano l’arrivo di dicembre per potersi riabbracciare con i parenti e avere l’affetto della famiglia. Ma che altro dobbiamo aspettarci dall’ultimo mese dell’anno?

Branko, col suo “Branko 2018, calendario astrologico” (Mondadori, 13,90 euro, 366 pagine) ci aiuta a interpretare i segni delle stelle per la fine del 2018…

Ariete

Continua l’onda calda che viene dal Sagittario: in quel segno per voi così luminoso sono fissi Sole, Giove e Mercurio. I giorni più intensi sono quelli che vanno dal 4 al 7 e poi ancora dal 16 al 18. L’anno si concluderà ancora una volta tra brindisi e baci…roventi! L’unica pecca è che vi manca l’energia di Marte che non vi sostiene direttamente. I giovani soprattutto dovranno cogliere l’occasione per spiccare il volo, staccarsi dalla famiglia e trasferirsi fuori dall’Italia!

Toro

Giunti all’ultimo mese dell’anno sarete certamente stanchi del 2018, scombussolati da tutte le novità che ci sono state durante l’anno. Ora avete l’occasione per recuperare e riprendervi, approfittate delle vacanze di fine anno per programmare un viaggio rilassante con la persona che amate. Le nuove storie comunque sono molto eccitanti, con un pizzico di proibito che non guasta. La salute anche sarà in gran ripresa, vi sentirete più tonici che mai per affrontare la serata di Capodanno!

Gemelli

Concluderete l’anno con una certa pressione da parte dell’amato nemico Sagittario: in dicembre questo avviene quasi sempre, ormai lo sapete per esperienza, così come sapete che poi le stelle gireranno di nuovo. Fortunatamente Mercurio tornerà in vostro soccorso da metà mese, dal 12. Non avrete di fronte ostacoli insormontabili, ma comunque dovrete prestare attenzione. Passeggiate a lungo, ma evitate sport invernali. Se potete, godetevi un weekend alle terme…

Cancro

Siete giunti alla fine di questo 2018 che vi ha regalato tanto. La forza dei pianeti che si sono succeduti in questa danza astrale vi ha instillato soprattutto il coraggio del rinnovamento: chi aveva voglia di cambiare ha potuto farlo, e non solo dietro la spinta severa di Saturno. La sensualità in questo mese che porta all’inverno è veicolo dei vostri sentimenti: vi esprimete con il corpo che dice “ti amo” anche alla persona di sempre. La Luna nella notte di Capodanno vi porterà fortuna!

Leone

Iniziate il mese pieni di fiducia in voi stessi. Tutti i cambi di Luna sono positivi o neutri: il novilunio del 7 che si forma accanto al Sole e a Giove è un piccolo capolavoro, così come l’Ultimo Quarto del 29. A Natale organizzate una grande festa e pazienza se vi costerà parecchio: avete una Luna nel cielo e potete approfittarne per riallacciare un dialogo dopo le incomprensioni del passato. La salute è in netta ripresa ma occorrerà tempo per stare al meglio. Allenatevi, ma senza stress!

Vergine

C’è ancora qualche stella irritante nel vostro cielo. Prosegue la sosta di Marte in opposizione, anche se per fortuna il suo moto è regolare e già nella Notte di Capodanno l’astro della Guerra dirigerà la sua lancia verso un altro obiettivo e non contro di voi. Non rovinate tutto quel che di buono avete fatto fino a poco fa per un’impuntatura di venerdì 7. Dedicate le vacanze natalizie a un vero relax, fatevi coccolare dal vostro amore. Non dovete mai dubitare del vostro amore…

Bilancia

Arrivati all’ultimo del mese di questo 2018, vi rendete conto di quanto sia mutato il panorama intorno a voi: eventi che si sono susseguiti in fretta, avete vissuto, amato, siete caduti e vi siete rialzati, avete perso e avete guadagnato. Quest’anno non è stato di certo noioso! Mercurio vi favorirà la comunicazione anche con chi di solito non viaggia sulle vostre stesse frequenze. L’amore è sostenuto da Giove che favorisce l’armonia allontanando qualche lite che di solito arrivava a fine anno. Approfittate di queste stelle!

Scorpione

Se novembre è stato focalizzato su aspetti pratici, questo mese vi riserva momenti intensi per la vita amorosa. Inizia con un fine settimana che vi porta la visita di Venere nel cielo, una magnifica compagna per imprese di cuore. Mercurio è di nuovo con voi e vi suggerisce le parole giuste per convincere il bersaglio della vostra freccia amorosa. Sono astri di grande potenza. La salute è in discesa, l’eros avvolgente e appagante: le feste sono protette da buone stelle, forse un po’ golose!

Sagittario

Il 7 per voi, con l’arrivo della Luna Nuova, rappresenta l’inizio del mese dell’allegria. Le praterie della vita non vi sono sembrate mai così invitanti, e voi cavalli dello zodiaco nitrite e scalciate impazienti di lanciarvi in una corsa sfrenata. Avete voglia di entrare subito in azione, e non riuscite a tenere la briglia. Quando siete con gli altri controllate i bollenti spiriti e sforzatevi di analizzare razionalmente le situazioni prima di muovervi. Accogliete i parenti, il 25, con un sorriso aperto, scaldate l’atmosfera come sapete fare!

Capricorno

Siamo agli sgoccioli di questo anno per voi denso di avvenimenti. Nel vostro cielo c’è molto fuoco ma anche tanta acqua, elemento che invia raggi affettuosi. Dedicate tempo ai figli, sino al 12 Mercurio vi aiuta a comprenderli meglio. Le stelle proteggono i contratti e gli accordi. A Natale c’è una bella Luna ardente per la famiglia, ma non scaldatevi troppo anche voi sennò rischiate uno scontro tra fratelli. Gli incontri a fine anno saranno propiziati. Sfruttateli come meglio non si potrebbe!

Acquario

Il mese delle festività natalizie inizia con una piccola crisi: Mercurio e Venere sono nuovamente in Scorpione, il pianeta degli affari, per pochi giorni. La professione però è sostenuta dal Sole, che vi permette di consolidare la rete delle vostre conoscenze. A Natale proprio la Luna parla di famiglia, se siete giovani sopportate con gentilezza qualche parente anziano e un po’ noioso, a fine anno potrete andare dove volete. Insomma il 2018 termina molto ma molto meglio di come era iniziato.

Pesci

Da quando vi siete liberati di Saturno avete fatto moltissima strada e non saranno certo gli ostacoli portati dai pianeti in Sagittario a fermarvi. Marte vi fa sentire forti ma vi rende anche un po’ troppo spericolati. Dal 13 Mercurio torna in Sagittario e non è male per il lavoro dipendente, riuscite a mettervi in buona luce con le vostre idee originali. L’amore è protetto per tutto il mese da venere sensuale e libera. Presentate il nuovo amore ai vostri cari e poi partite per una vacanza. Il mondo è vostro!