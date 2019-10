Trump mette dazi del 25% su parmigiano e prosciutto

Trump contro l’Europa e l’Italia. La scure dei dazi Usa si abbatte, in particolare, sul Made in Italy, colpendo con una tariffa del 25% pecorino romano, parmigiano reggiano, provolone e prosciutto.

Si salverebbero invece l’olio d’oliva e il prosecco. È la notizia che arriva dalla quanto lista dei prodotti pubblicata dalle autorità americane dopo il via libera del Wto agli Stati Uniti.

Scattano dal 18 ottobre

I dazi dovrebbero scattare dal 18 ottobre. Nell’elenco figurano anche il whiskey scozzese, i vini francesi, l’Emmental svizzero e la groviera. Dazi del 10% sugli aerei commerciali. “I dazi scatteranno il 18 ottobre”, ha confermato il responsabile Usa per il commercio Robert Lightizer, aggiungendo che l’amministrazione Trump auspica di trattare con l’Unione europea per risolvere i nodi sul tavolo. Gli Usa inoltre hanno chiesto alla Wto un meeting il 14 ottobre per avere l’approvazione sulle contromisure contro la Ue.

Il Wto ha stabilito che gli Usa potranno imporre dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari, come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus.

La replica di Di Maio: “Difenderemo i nostri interessi”

Ma diversi settore dell’economia italiana rischiano di pagarne le conseguenze. “L’Italia difenderà i suoi interessi nazionali su ogni campo, specie quello economico e commerciale”, replica Luigi Di Maio in una nota.